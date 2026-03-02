Naši Portali
UŽIVO
DOBRE VIJESTI

Rastu mirovine: HZMO objavio koliko i kad stižu, u istom navratu i zaostaci

Zagreb: Umirovljenici očekuju zimsko usklađivanje mirovina
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Šimun Ilić
02.03.2026.
u 13:57

To je redovno polugodišnje usklađivanje koje se provodi 1. siječnja i 1. srpnja. Sustav je zamišljen tako da mirovine prate ekonomska kretanja, ali u praksi često kasne za stvarnim troškovima života. Inflacija je posljednjih godina znala pojesti i veće korekcije

Upravnom vijeću HZMO-a potvrdilo ono što su umirovljenici već tjednima nagađali - mirovine od 1. siječnja rastu 2,68 posto. Aktualna vrijednost mirovine penje se s 14,45 na 14,84 eura. 

Povećanje će biti isplaćeno u travnju, zajedno s mirovinom za ožujak, uz zaostatke za siječanj i veljaču. Mnogi će to dočekati s pomiješanim osjećajima, dobro dođe svaka povišica, ali većina umirovljenika zna koliko brzo taj iznos ispari između režija, ljekarne i jedne ozbiljnije kupnje u kvartovskom dućanu.

HZMO je odluku donio na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku. Formula je poznata i većini potpuno nerazumljiva: kombinira kretanje cijena i rast bruto plaća, uz posebnu računicu o tome koliki je udio inflacije u ukupnom zbroju. Ovoga puta prevagnuo je rast plaća pa se mirovine usklađuju po modelu 15-85 u korist plaća. Rezultat je tih 2,68 posto.

To je redovno polugodišnje usklađivanje koje se provodi 1. siječnja i 1. srpnja. Sustav je zamišljen tako da mirovine prate ekonomska kretanja, ali u praksi često kasne za stvarnim troškovima života. Inflacija je posljednjih godina znala pojesti i veće korekcije.

Aktualna vrijednost mirovine - tih 14,84 eura - zvuči tehnički, gotovo apstraktno. No iz nje se računa svaka pojedinačna mirovina. Pomnoži se s osobnim bodovima i dobije se konačni iznos koji sjedne na račun. Nema tu puno filozofije.

Za umirovljenika s prosječnom mirovinom to bi značilo desetak eura više mjesečno. Nekome će to biti za dopunsku policu, nekome za dva odlaska na tržnicu. Država će reći da sustav funkcionira i da su mirovine rasle. Umirovljenici će, kao i obično, gledati cijene i vlastiti račun. Isplata u travnju bit će nešto izdašnija zbog retroaktivne razlike. Nakon toga sve se vraća u rutinu – čekanje sljedećeg usklađivanja i nove statistike.

CH
chawka
14:52 02.03.2026.

Pisanje po umirovljenicima, opet. Ali, ok, 30g glasuju za iste, pa nisu bolje ni zasluzili.

