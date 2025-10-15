Naši Portali
STRAH OD 'KRIMSKOG SCENARIJA'

Alarm na Baltiku: Na rusko-estonskoj granici pojavili se 'mali zeleni ljudi'

Autor
Antonio Mandir
15.10.2025.
u 20:00

Najčešće se spominje scenarij izazivanja incidenata u gradu Narvi, domu velike ruske manjine, što bi bio povod za ruski napad

Iz straha da im se na granicama sprema "krimski scenarij", na Baltiku je upaljen alarm! Na rusko-estonskoj granici pojavili su se ovih dana vojnici bez oznaka, a tako je 2014. počela i ruska aneksija Krima. Stručnjaci već dugo upozoravaju na scenarij "malih zelenih ljudi", izraza za ruske vojnike čije uniforme, međutim, nemaju službenu identifikaciju. Takve vojne snage raspoređene su kada je Rusija anektirala ukrajinski poluotok Krim. Estonci se boje da bi Rusija mogla ponoviti slične akcije na njihovu teritoriju, izvještava Kyiv Independent.

Sedam muškaraca u neoznačenim uniformama prošlog se petka pojavilo u blizini mosta Saatse, dugog pojasa ruskog teritorija koji je okružen estonskim teritorijem. "Ruski graničari redovito patroliraju područjem oko Saatsea, budući da se nalazi unutar njihova teritorija. Međutim, danas smo otkrili znatno više kretanja nego inače", rekao je lokalni estonski zapovjednik operacija za Kyiv Independent. To je osjetljivo pitanje za Estonce ako Rusija pojača svoju vojnu prisutnost u blizini Saatsea. Mnogi Estonci koriste cestu, koja kratko prolazi kroz ruski teritorij, kao prečac. Riskiraju da ih Rusija zaustavi, što bi moglo dovesti do eskalacije. Estoncima stoga nije dopušteno zaustavljanje u tom području.

Ključne riječi
Europa NATO Rusija Estonija

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Bljesak•Oluja
Bljesak•Oluja
20:18 15.10.2025.

Zeke

VI
Vivian
20:24 15.10.2025.

Dosli sa Krima?

Avatar EU Balija
EU Balija
20:22 15.10.2025.

Zombi

