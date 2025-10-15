Naši Portali
RUSIJI ISTJEČE VRIJEME

Viši suradnik za Rusiju: 'Znam zašto Putin šalje dronove u Europu, sve ukazuje na to. A na kraju pobjeđuje željezno pravilo'

Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS
Autor
Tea Tokić
15.10.2025.
u 23:07

Sve agresivnije ruske akcije, od upada dronova u zračni prostor NATO-a do sabotaža infrastrukture diljem Europe, Gould-Davies vidi kao pokušaj zastrašivanja i razjedinjavanja Zapada

Viši suradnik za Rusiju i Euroaziju u Institutu za međunarodne studije (IISS) i bivši britanski veleposlanik u Bjelorusiji, Nigel Gould-Davies, smatra da se odnos snaga u ratu Rusije i Ukrajine počinje mijenjati i to ne u Putinovu korist. Iako Rusija posljednjih mjeseci pojačava zračne napade na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu te provocira NATO dronovima iznad europskog zračnog prostora, Gould-Davies tvrdi da ta eskalacija zapravo pokazuje Putinovu slabost i osjećaj pritiska.  “Rusija shvaća da joj se prozor mogućnosti zatvara. Zato mora ubrzati svoju strategiju pobjede, iscrpiti Ukrajinu vojnim putem i nadživjeti Zapad politički, prije nego što bude prekasno”, rekao je Gould-Davies.

Prema Gould-Daviesu, Kremlj je očekivao da će pobjeda Donalda Trumpa na američkim izborima dovesti do promjene američke politike i napuštanja Ukrajine. Međutim, to se nije dogodilo. Iako su odnosi između Washingtona i Kijeva nakratko zahladili, SAD nastavlja pružati obavještajnu i vojnu podršku Ukrajini, sada prodajom oružja, a ne donacijama.“Putin je očekivao da će Trump promijeniti sve, no devet mjeseci kasnije vidimo da su ta očekivanja propala”, objašnjava Gould-Davies u intervjuu za New York Magazine

Prekretnicu vidi u ovogodišnjem NATO summitu u Haagu, na kojem su gotovo sve članice (osim djelomično Španjolske) obećale povećati izdvajanja za obranu na 5% BDP-a do 2035. godine. To, kaže, ima goleme posljedice: “Zajednički BDP Europe, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, čak je deset puta veći od ruskog. To znači da bi Rusija, da bi zadržala korak, morala trošiti čak 30% svog BDP-a na vojsku, što je neodrživo.” Naziva to „željeznim pravilom povijesti“ u velikim ratovima pobjedu gotovo uvijek odnosi bogatija strana. “U sukobima velikih sila, rat na kraju dobiva ona strana koja ima više resursa. To je željezno pravilo povijesti”, rekao je Gould-Davies.

Iako ruska ekonomija nije kolabirala, Gould-Davies ističe da se znakovi pucanja sada jasno vide. Rusija bilježi najviše realne kamate na svijetu, sve više civilnih sektora prelazi na četverodnevni radni tjedan, a umirovljenici u pojedinim regijama dobivaju “racionalne kartice” kako bi se izborili s inflacijom. Pritom Moskva troši ogromne svote kako bi motivirala građane da se prijave u vojsku, umjesto da provodi masovnu mobilizaciju. “Rusija čini sve da izbjegne prisilno novačenje. Plaća svoje vojnike, ali i strane, Sjevernokorejce, Kubance, što dodatno opterećuje proračun.”

Sve agresivnije ruske akcije, od upada dronova u zračni prostor NATO-a do sabotaža infrastrukture diljem Europe, Gould-Davies vidi kao pokušaj zastrašivanja i razjedinjavanja Zapada. “Putin zna da Europu ne može nadmašiti ekonomijom ni vojnom industrijom, pa pokušava promijeniti ravnotežu odlučnosti, da prijetnjama i rizicima natjera Zapad na podjele i strah.” No, smatra da ta taktika više govori o očaju nego o snazi. “To nije briljantna strategija, već znak očaja. Rusija radi nešto što u suštini razotkriva njezinu prijetnju i omogućuje Europi da se pripremi.”

Gould-Davies u danima kojim nam slijede vjeruje kako će Rusija nastaviti provocirati i testirati granice NATO-a, sve dok ne dobije jasan odgovor djelima, a ne riječima. “Ruska testiranja naše tolerancije neće stati – naprotiv, eskalirat će – sve dok Zapad nedvosmisleno ne pokaže da to više neće tolerirati.”

FOTO Novi 'nevidljivi' borbeni zrakoplov, ruski Su-57... Ove moćne letjelice prikazane su u Kini
SU
Sudland1
00:35 16.10.2025.

Ruski trolovi u komentarima , izvolite u Rusiju jer kada zarati NATO i EU s Rusijom vi ste neprijatelja , a danas špijuni

Avatar moreplovac
moreplovac
00:27 16.10.2025.

Rusi tjeraju sami sebe u srednji vijek.

AN
Anteo
00:39 16.10.2025.

Imam pitanje za suradnika. Zašto se ti dronovi koji upadnu u zračni protor Europskih država se ne mogu srušiti ili preuzeti kontrola nad njima? Zbog čega se zaustavlja promet na aerodromima ako su to ruski dronovi? Šta ne bi svaa najmodernija tehnika detektirala rUske dronove čim bi ušli u zračni prostor Europe. Kako to da su rUski dronovi viđeni iznad Njemačke, čak 503 drona po jednom članku iz večernje lista su letjela iznad osjetljivih Njemačkih instalacija. Kako to da ruski dronovi tako slobodno lete u tako velikom broju kroz više mjeseci i nitko ih ne može zaustaviti? Odakle rusima takvi super dronovi da jedino što se može protiv njih napraviti je da se o tome piše u medijima. Ja jesam protiv ruske agresije ali ovo mi je malo čudno.

