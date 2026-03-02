Kaos u zračnom prometu nakon napada na Iran: Evo tko mora pokriti troškove u slučaju otkazanog leta i koja su prava putnika

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku, nakon napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, izazvala je ozbiljne probleme u zračnom prometu diljem svijeta. Zatvaranje zračnog prostora, sigurnosne procjene i opća nestabilnost u regiji doveli su do brojnih otkazivanja i kašnjenja letova, a posljedice se osjećaju i na velikim međunarodnim čvorištima.

Putnici pogođeni ovim problemima imaju određena prava, no stručnjaci upozoravaju da ona ovise o okolnostima i prijevozniku. U većini slučajeva, putnici imaju pravo na povrat novca ili alternativni let, ali dodatna novčana odšteta nije predviđena kada su uzrok izvanredne okolnosti poput oružanog sukoba, javlja BBC.

Aviokompanije iz Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i svi prijevoznici koji polijeću iz zračnih luka na tom području, dužni su putnicima osigurati skrb dok čekaju nastavak putovanja. To uključuje obroke, piće, mogućnost komunikacije te, prema potrebi, smještaj i prijevoz do hotela. Prijevoznik je također obvezan organizirati alternativni let bez dodatnih troškova za putnika.

U slučaju da putnik odustane od putovanja zbog duljeg kašnjenja, osobito ako ono prelazi pet sati, ima pravo na puni povrat novca za neiskorišteni dio karte. Ako je riječ o povratnoj karti, a prvi let je otkazan, može se zatražiti povrat ukupnog iznosa. No, zbog velikih poremećaja uzrokovanih aktualnom krizom, broj dostupnih mjesta na alternativnim letovima često je ograničen, što dodatno otežava povratak putnika na planirane rute.

Putnici koji su rezervirali paket-aranžmane također imaju pravo na alternativni prijevoz ili povrat novca, dok se dodatni troškovi, poput neiskorištenog smještaja, u nekim slučajevima mogu pokušati nadoknaditi putem putnog osiguranja ili izdavatelja kreditne kartice, ovisno o uvjetima ugovora.

S druge strane, stručnjaci naglašavaju kako putnici u ovakvim situacijama nemaju pravo na standardnu novčanu odštetu koja se isplaćuje kada je za poremećaj odgovorna aviokompanija, primjerice zbog tehničkih problema ili operativnih propusta. Sukobi, loše vremenske prilike i štrajkovi smatraju se izvanrednim okolnostima na koje prijevoznici ne mogu utjecati.

Putnicima se savjetuje da redovito prate obavijesti svojih aviokompanija, čuvaju sve račune nastale zbog neplaniranih troškova i provjere uvjete putnog osiguranja, jer se prava i mogućnosti naknade mogu razlikovati od slučaja do slučaja. Aktualna sigurnosna situacija još jednom je pokazala koliko brzo globalne krize mogu utjecati na svakodnevni život, pa tako i na zračni promet, ostavljajući tisuće putnika diljem svijeta suočenima s neizvjesnošću i promjenama planova.