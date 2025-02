Prva reakcija Zelenskog nakon svađe s Trumpom: 'Ukrajina treba pravedan i trajan mir'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se na mreži X nakon što je njegov susret s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom prerastao u pravi fijasko.

"Hvala Americi, hvala na vašoj podršci, hvala na ovom posjetu. Hvala predsjedniku SAD-a, Kongresu i američkom narodu. Ukrajina treba pravedan i trajan mir, i upravo radimo na tome", izjavio je Zelenski.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.