NEOČEKIVANA 'DIJAGNOZA'

Probudio se s plavom kožom i završio na hitnoj. Liječnici otkrili bizaran razlog

Scott Lynch/Društvene mreže
Autor
Lorena Posavec
13.03.2026.
u 21:41

"Brzo su me primili, odmah su me priključili na kisik i postavljali razna pitanja", rekao je četrdesetdvogodišnjak

Muškarac iz engleske završio je u bolnici nakon što mu je koža iznenada poplavila, što je izazvalo sumnju na ozbiljan zdravstveni problem. Muškarac je hitno prevezen u bolnicu, da bi liječnici otkrili da je riječ o boji s njegove nove posteljine. Tommy Lynch iz Derbyshirea rekao je da se probudio nakon dugog sna u poklonjenoj posteljini mornarsko plave boje izgledajući poput "Avatara", aludirajući na plava bića iz filmskog hita. Prijatelj ga je uvjerio da ode u bolnicu gdje ga je zabrinuto osoblje hitne pomoći stavilo na kisik. Slučaj je dobio objašnjenje kada mu je osoblje prebrisalo ruku i maramica je poplavila. "Bio sam posramljen, ali rekli su da sam ih dobro nasmijao. Obično nemaju smiješne priče na hitnoj", rekao je četrdesetdvogodišnjak. Set posteljine od 40 funti darovan je Lynchu u studenom.

Rekao je da ga je sljedećeg jutra, kada je njegov prijatelj primijetio njegovu plavu kožu, preklinjao da odmah ode na hitnu pomoć u bolnicu Queen's u Burton-upon-Trentu u Staffordshireu, piše BBC. "Svi na prijemnom odjelu hitne pomoći zurili su u mene kao da su vidjeli duha", rekao je. "Brzo su me primili, odmah su me priključili na kisik i postavljali razna pitanja. U jednom trenutku sam imao desetak liječnika oko sebe". "Išli su mi izvaditi krv i čim su obrisali ruku, maramica je postala plava. Onda mi je sinulo. Rekao sam: 'O, moj Bože, tako mi je žao'".

"Bili su apsolutno fantastični, ali bio sam posramljen". Nakon što je dobio liječničku potvrdu da je sve u redu, Lynch je rekao da mu je trebalo nekoliko dana da opere plavi pigment. "Ljudi su me i dalje čudno gledali dok sam se kupao iznova i iznova, ali trebalo je tjedan dana. Voda je bila plava", rekao je. "Kad sam došao kući, prvo što sam napravio je da sam oprao posteljinu. Od tada nisam poplavio". "Uvijek operi plahte prije nego što spavaš u njima. Osim ako ne želiš preskočiti red na hitnoj", poručio je.

Kina godinama sadila milijarde stabala usred pustinje: Sateliti sada pokazali nevjerojatan rezultat
