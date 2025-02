VIDEO Pogledajte kako je izgledala ukrajinska veleposlanica tijekom svađe Trumpa i Zelenskog

Veleposlanica Ukrajine u SAD-u, Oksana Markarova, rukom je prekrila lice dok je svjedočila žustroj raspravi između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Razmjena mišljenja ubrzo se pretvorila u ozbiljan sukob.

Uz sve glasnije tonove, Trump i Zelenski, zajedno s potpredsjednikom JD Vanceom, međusobno su iznosili oštre primjedbe o američkoj pomoći i pitanjima je li ukrajinski predsjednik pokazao dovoljno zahvalnosti.

The reaction of Ukraine’s Ambassador to the US, Oksana Markarova, during the heated exchange between Trump and Zelenskiy. pic.twitter.com/OA8UJlEHRc