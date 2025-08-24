Naši Portali
'SPREMAJU NOVU INVAZIJU'

Rusi od okupiranih područja rade golemu vojnu bazu: 'Militariziraju sve čega se dočepaju'

VL
Autor
Večernji.hr
24.08.2025.
u 19:39

Petro Andriushenko, savjetnik gradonačelnika Mariupolja, tvrdi da je Donbas već pretvoren u vojnu bazu. Prema njegovim riječima, vidljivi dio instalacija tek je mali postotak stvarnih kapaciteta: u gotovo svakom naselju postoji infrastruktura za ruske vojnike.

Od novih rampi za lansiranje dronova u Donecku do vojarni u nekadašnjim ljetovalištima na Crnom moru - Rusija sustavno pretvara okupirane dijelove Ukrajine u veliku vojnu zonu i moguću odskočnu dasku za buduće ofenzive, piše Kyiv Independent. Moskva na zauzetim teritorijima, osobito u Doneckoj i Luhanskoj oblasti, civilne objekte pretvara u prostore za smještaj vojnika, skladištenje oružja i lansiranje dronova s pozicija bližih ukrajinskom teritoriju nego ikad prije.

Jedan od najuočljivijih primjera je Međunarodna zračna luka Doneck. Satelitske snimke koje je Planet Labs dostavio Kyiv Independentu pokazuju intenzivne radove na lokaciji koja je desetljeće stajala napuštena. Prije rata, Ukrajina je zračnu luku temeljito obnovila za potrebe Europskog nogometnog prvenstva 2012. i kroz nju je godišnje prolazilo više od milijun putnika. No nakon što su je 2014. zauzeli proruski separatisti, terminal je potpuno uništen. Snimke iz travnja ove godine prikazivale su jednako zapušten prostor, no već krajem srpnja pista je asfaltirana, a uz nju su se pojavile nastambe i novi bijeli hangar.

Prema Vadyme Hlushku iz OSINT projekta Kiberboroshno, nova baza u Donecku koristi se za dronove dugog dometa.
"Ovo je takozvana trošna infrastruktura - garaže za skladištenje i lansiranje kamikaza dronova tipa Šahed. Osim glavnih lansirnih instalacija, postavljaju i takozvane 'mamce' - lažne lansirne pozicije i lažne lokacije", rekao je Hlushko. On upozorava da bi dronovi lansirani odatle mogli nositi i topničke granate. Dok američki predsjednik Donald Trump predlaže "teritorijalne zamjene" u sklopu mirovnog dogovora, Ukrajinci strahuju da okupirani teritoriji već sada postaju polazište za iduće ruske napade. Institut za proučavanje rata upozorio je da bi nove baze mogle predstavljati prijetnju i članicama NATO-a. "Militariziraju sve čega se dočepaju", rekla je anonimna članica partizanske skupine Zla Mavka.

Petro Andriushenko, savjetnik gradonačelnika Mariupolja, tvrdi da je Donbas već pretvoren u vojnu bazu. Prema njegovim riječima, vidljivi dio instalacija tek je mali postotak stvarnih kapaciteta: u gotovo svakom naselju postoji infrastruktura za ruske vojnike. Primjera ima mnogo - tvornica traktora u Berdjansku sada je baza, mljekara u Dovžansku služi za popravak vozila, a škola u Oleksandrivki pretvorena je u sklonište za tenkove.

Na Krimu i uz Azovsko more, Rusija nekadašnje kampove i odmarališta koristi za vojne svrhe. "Nije tajna, ako pogledate oko Skladovskog i Zaliznog Porta, onda je svaki drugi dječji kamp ili rekreacijska baza tamo zauzeta ili od strane Rosgvardije ili ruskog vojnog osoblja", rekao je Hlushko. Predstavnik skupine Krimski borbeni galebovi opisuje poluotok kao ključnu odskočnu dasku i bazu za opskrbu vojske. Tvrdi i da su ondje postavljeni napredni sustavi S-400, Pantsir-S1 te obalni projektili Bal i Bastion. Ukrajina je od 2014. snažno utvrdila gradove u Donbasu, što im je pomoglo da izdrže stalne ruske napade. Predaja tih utvrda kroz mirovni sporazum, upozoravaju analitičari, značila bi gubitak najjačih obrambenih položaja i prepuštanje strateške prednosti Rusiji.

A Ukrainian serviceman fires a self-propelled howitzer towards Russian troops in Zaporizhzhia region
rat u Ukrajini Rusija

Komentara 2

DA
dancuo
19:55 24.08.2025.

Rade luna-park za Azovce

Avatar Kojo Oborina Ujka
Kojo Oborina Ujka
20:13 24.08.2025.

Rusi na svojoj teritoriji grade baze. Rusi tu živeli tu od vajkada kada ni je postojala USA.

