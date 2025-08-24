Ruska alpinistica zarobljena deset dana na 7.150 m, muškarac poginuo pokušavajući je spasiti

Spašavanje 47-godišnje Ruskinje Natalije Nagovitsine, koja se s prijelomom noge nalazi na 7.150 metara visokom Vrhu Pobjede u Kirgistanu, ponovno je prekinuto zbog snažnog vjetra i snježne oluje. Nagovitsina je ozlijeđena 12. kolovoza nakon pada na opasnom dijelu planine poznatom kao Crna stijena, a više od deset dana čeka pomoć u ekstremnim uvjetima. Na toj visini temperature padaju i do -23 °C, a zalihe hrane i vode koje je ponijela pri kraju su. Situaciju dodatno otežava činjenica da je tijekom jedne od akcija spašavanja poginuo talijanski alpinist Luca Sinigaglia, koji je stradao 16. kolovoza pokušavajući pomoći ozlijeđenoj Ruskinji. Planirani helikopterski let i današnji uspon spasitelja otkazani su zbog lošeg vremena, a novi pokušaj moguć je tek sutra.

Njezina odluka da se upusti u uspon izazvala je kontroverze – Nagovitsina je već imala staru ozljedu noge, a suprug Sergej preminuo joj je 2021. na planini Khan Tengri od moždanog udara, pritom je upozoravajući da se ne upušta u osvajanje Vrha Pobjede. Lani je ekspediciju morala prekinuti zbog nespremnosti, no ove se godine ponovno odlučila okušati, u pratnji vodiča kojega nitko nije poznavao u baznom kampu. Prema ruskim medijima, troškovi spašavanja procjenjuju se na oko 60.000 dolara, a osiguranje ih možda neće pokriti. Najveći dio mogao bi pasti na teret njezina 27-godišnjeg sina.