Plinski poker: Schröder “lomi” prijatelja Putina da se Europa ne bi smrzavala

Rusija je danas, prema vlastitoj najavi, prepolovila dostavu plina u EU čime je dodatno otežala stvaranje plinskih zaliha za zimu. Sada Sjevernim tokom 1 stiže samo petina od mogućeg punog kapaciteta. Analitičari Royal Bank of Canada računaju da je za funkcioniranje europskog plana štednje plina dogovorenog u utorak potrebno da se koristi 20 do 50 posto kapaciteta tog plinovoda, a sasvim sigurno problem ovisnosti o ruskom plinu nije ni izbliza riješen. Znaju to i u Moskvi, kojoj malo tko vjeruje kada kaže da su tehnički problemi razlog što u Europu stiže manje plina, već je prije razlog tomu uzvraćanje Moskve za sankcije koje joj je Zapad nametnuo zbog invazije na Ukrajinu.