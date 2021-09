Rujan s 94 posto noćenja iz rujna 2019., u kampovima porast od 24 posto

U Hrvatskoj je od početka godine do 28. rujna s gotovo 80 milijuna turističkih noćenja dosegnuto 77,7 posto noćenja iz istog razdoblja 2019., a rezultati su i bolji u rujnu u kojemu je dosadašnjih 11,7 milijuna noćenja 94 posto iz rujna 2019., objavila je u srijedu Hrvatska udruga turizma (HUT).

Iz HUT-a iznose i da je Hrvatsku od početka ove godine do 28. rujna posjetilo 12,5 milijuna turista ili njih 67 posto kao 2019., dok je turista samo u rujnu bilo 1,8 milijuna ili 82 posto od broja iz rujna 2019., pri čemu su strani turisti i dalje činili najveći udjel u ukupnim brojkama - 89,5 posto svih dolazaka i 90,2 posto svih noćenja.

Bolji od mediteranske konkurencije

"Na temelju ovih rezultata i postojećih statistika ostalih mediteranskih zemalja, može se zaključiti da je Hrvatska i ove godine turističkim rezultatom u usporedbi s rekordnom 2019. ostvarila najbolju turističku sezonu na Mediteranu", ocjena je iz HUT-a, iz kojeg iznose i neke usporedbe s konkurencijom.

Primjerice, prema posljednjim javno dostupnim turističkim brojkama, Španjolsku je u kolovozu posjetilo 5 milijuna stranih turista, što je 172 posto više nego u kolovozu prošle godine, ali ispod 50 posto (ili 48,6 posto) u odnosu na kolovoz 2019.

U Grčku je pak u srpnju i prvoj polovici kolovoza ušlo 2 milijuna stranih turista, a njihova turistička industrija u optimističnom scenariju očekuje da će ovogodišnja sezona završiti na 60 posto prometa iz 2019.

"Pri kraju glavnog dijela sezone ne možemo kriti zadovoljstvo ostvarenjima, no treba naglasiti da to neće biti dovoljno da pokrije gubitke iz 2020. Hrvatski turizam i dalje na putu punog oporavka treba suradnju i pomoć države, prije svega u zadržavanju postojeće radne snage u sektoru te njihove edukacije kako bi se kontinuirano dizala kvaliteta, a time i konkurentnost. Upravo će to biti glavni izazov u pripremi iduće turističke godine i osiguravanju budućnosti hrvatskog turizma uopće", poručio je u biltenu direketor HUT-a Veljko Ostojić.

Nijemci u noćenjima nadmašili 2019.

Bilten HUT-a donosi još i podatak da je u Hrvatskoj trenutno više od 170 tisuća turista, među kojima je najviše Nijemaca ili 60 tisuća, a oni su do sada ove godine ostvarili i najviše noćenja, više od 20 milijuna, čime su nadmašili i rekordnu 2019.

Slovenci su na drugom mjestu među stranim turistima sa 8,6 milijuna noćenja, a slijede Poljaci sa 6,5 milijuna noćenja ili 8 posto više nego u 2019., te Austrijanci sa više od 6 milijuna noćenja i Česi sa iznad 5 milijuna noćenja.

Među pojedinim odredištima u Hrvatskoj, iz HUT-a u biltenu izdvajaju Mali Lošinj, koji je na godišnjoj razini (s rujnom) dosegnuo 85 posto turističkog prometa iz 2019., dok je samo u rujnu imao 10 posto bolje rezultate nego u istom mjesecu 2019., a iz njihove Turističke zajednice komentirali su i da su gosti više trošili.

Spominju u biltenu i Umag, koji je do polovice rujna ove godine ostvarioo 80 posto ukupnih noćenja iz 2019., a i oni su prvoj polovici rujna imali 11 posto više noćenja nego prije dvije godine, dok su kolovoz zaključili s plusom od 4 posto.

I Grad Krk na istoimenom otoku sredinom rujna je sa milijun noćenja turista u komercijalnom smještaju ove godine zabilježio 83 posto noćenja iz 2019., a rujnu imaju i bolji rezultat, za 12 posto nego u istom mjesecu 2019.

Kampovi "zvijezde" godine - u rujnu s 24 posto više noćenja nego 2019.

Oko vrsta smještaja, iz HUT-a naglašavaju da su kampovi "zvijezde" godine, jer su i uoči listopada i dalje visoko popunjeni.

"Iako svaki segment smještaja ima svoju ulogu i poziciju na tržištu, možemo reći da je kamping "zvijezda", i ne samo ove godine. Uz male razlike među regijama, na razini godine (s rujnom) u kampovima je ostvareno oko 90 posto noćenja iz 2019. To je daleko bolje od plana s početka ove sezone, koji se 'vezao' na 60 do 70 posto predpandemijskog prometa, u čemu treba imati i u vidu da je ova sezona ipak kasnije počela", komentira direktor Kamping udruženja Hrvatske (KUH) Adriano Palman.

Iznosi i podatke iz eVisitora, po kojima je u kampovima samo u rujnu, do 28. rujna, bilo 2,8 milijuna noćenja ili čak 24 posto više nego u rujnu 2019., a i turista je u kampove došlo 17 posto više ili gotovo 405 tisuća.

