Romobili prijete, djeca stradavaju: zakon treba biti stroži

Brzi, bešumni, pristupačni i sve popularniji među mladima, električni su romobili iz statusnog simbola i igračke u kratkom roku prerasli u uobičajeno prometno sredstvo. No, uz njihovu ekspanziju došla je i nova razina problema u prometu – opasnosti koje su donijeli. Policijska praksa u posljednjim tjednima potvrđuje da se situacija počela otimati kontroli: nakon apela i upozorenja, na red su došle represivne mjere. Privremeno se oduzimaju romobili onima koji voze nepropisno, bez zaštitne opreme, a u jednom je slučaju zatraženo i trajno oduzimanje romobila. To dovoljno govori o ozbiljnosti problema.
je li vaš među njima?
Mehaničar otkriva 5 najpouzdanijih brendova automobila: 'S njima možete prijeći i 500 tisuća kilometara'
VIŠE NEGO DOVOLJNO PROSTORA
FOTO U centru Zagreba prodaje se luksuzan stan od 238 kvadrata za 750.000 eura
Sjećanja Zdenka Radelića
Nije zadaća nas historiografa da slavimo ili da osuđujemo bilo koga u prošlosti, nego da iz konteksta tumačimo povijest
Skrivene vinske staze