Romobili prijete, djeca stradavaju: zakon treba biti stroži

Brzi, bešumni, pristupačni i sve popularniji među mladima, električni su romobili iz statusnog simbola i igračke u kratkom roku prerasli u uobičajeno prometno sredstvo. No, uz njihovu ekspanziju došla je i nova razina problema u prometu – opasnosti koje su donijeli. Policijska praksa u posljednjim tjednima potvrđuje da se situacija počela otimati kontroli: nakon apela i upozorenja, na red su došle represivne mjere. Privremeno se oduzimaju romobili onima koji voze nepropisno, bez zaštitne opreme, a u jednom je slučaju zatraženo i trajno oduzimanje romobila. To dovoljno govori o ozbiljnosti problema.