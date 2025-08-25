Naši Portali
VEDRAN BALEN

Romobili prijete, djeca stradavaju: zakon treba biti stroži

Autor
Vedran Balen
25.08.2025.
u 20:30

Represija je, nažalost, neophodna, no ona sama po sebi neće riješiti problem. Potrebna je i edukacija.

Brzi, bešumni, pristupačni i sve popularniji među mladima, električni su romobili iz statusnog simbola i igračke u kratkom roku prerasli u uobičajeno prometno sredstvo. No, uz njihovu ekspanziju došla je i nova razina problema u prometu – opasnosti koje su donijeli. Policijska praksa u posljednjim tjednima potvrđuje da se situacija počela otimati kontroli: nakon apela i upozorenja, na red su došle represivne mjere. Privremeno se oduzimaju romobili onima koji voze nepropisno, bez zaštitne opreme, a u jednom je slučaju zatraženo i trajno oduzimanje romobila. To dovoljno govori o ozbiljnosti problema.

