Roditeljima i prijateljima poslala fotografiju zaručničkog prstena, ovaj detalj nije uočila

Određene trenutke u životu odmah želimo podijeliti sa svojim najdražima, no ponekad bi možda trebali pripaziti kako to radimo.

Tako je jedna djevojka iz Los Angelesa u SAD-u nakon što ju je dečko zaprosio odlučila odmah javiti obitelji i prijateljima pa im je poslala fotografiju uživo.

No, osim zaručničkog prstena u pozadini fotografije vidjelo se nešto što sigurno nije htjela pokazati svojim roditeljima, a bome niti prijateljima.

Dok je ona snimala fotografiju u pozadini se šetao njezin novopečeni zaručnik, ali potpuno gol i spreman za akciju. Uzbuđena djevojka to nije primijetila jer je gledala samo prsten koji je dobila pa je fotografiju proslijedila na brojne adrese.

