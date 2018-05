Rezervirala hotel s bazenom i prekrasnim pogledom, a zapravo je dobila ovo

Prilikom reklamiranja smještaja očito je važno imati i dobrog fotografa. Jer što drugo zaključiti nakon što je priča Engleskinje Jenny Kershaw postala pravi hit na društvenim mrežama kada je objavila fotografiju iz jednog vijetnamskog hotela u kojem je odsjela.

Jenny je, naime, preko Booking.com-a rezervirala smještaj u Vijetnamu s prekrasnim pogledom i još ljepšim bazenom na vrhu hotela. Međutim, kada je stigla u hotel i otišla na bazen koji joj je oduzeo dah, imala je što vidjeti.

Nije riječ uopće o bazenu već o jacuzziju koji se nalazi u ostakljenoj prostoriji pa iz određenog kuta gledanja ima pogled na grad.

Nakon što je fotografiju objavila na Twitteru, sakupila je više od 150.000 lajkova i 70.000 objava, a komentari su potpuno očekivani.

Our hotel pool in Vietnam...booking.com VS reality 😂🤣😂 we’ve been done there pic.twitter.com/lElDjxzFwd