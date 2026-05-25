VELIKA STOPA SMRTNOSTI

Strah zbog ebole sve veći: WHO sumnja na više od 900 slučajeva u Kongu

Epidemija ebole u DR Kongu
Foto: Reuters/Pixsell
1/17
VL
Autor
Lucija Lacković/Hina
25.05.2026.
u 06:13

U posljednjoj bilanci objavljenoj u subotu, ministarstvo zdravstva DR Konga navelo je da je epidemija uzrokovala 204 smrtna slučaja među 867 sumnjivih slučajeva

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u nedjelju je objavila da je u DR Kongu evidentirano više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, od kojih je 101 potvrđen, dok je tamošnje ministarstvo zdravstva dan ranije izvijestilo o 204 smrtna slučaja. Za više od 900 osoba vjeruje se da su zaražene hemoragijskom groznicom ebole u Demokratskoj Republici Kongo, objavio je u nedjelju navečer glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Kako jačaju napori nadzora u sklopu borbe protiv ebole u DR Kongu, do danas je identificirano više od 900 sumnjivih slučajeva, od kojih je 101 potvrđen”, napisao je glavni direktor WHO-a na X-u, ne navodeći broj umrlih. U posljednjoj bilanci objavljenoj u subotu, ministarstvo zdravstva DR Konga navelo je da je epidemija uzrokovala 204 smrtna slučaja među 867 sumnjivih slučajeva.

Zemlja je 15. svibnja proglasila epidemiju bolesti ebole uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni specifičan lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50 posto. WHO je proglasio međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Ebola je u posljednjih 50 godina u Africi odnijela više od 15.000 života, uz stopu smrtnosti koja se, prema WHO-u, kretala između 25 i 90 posto.

Ključne riječi
Kongo epidemija Afrika ebola

