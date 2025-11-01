Rimac otkrio kako će izgledati njegov kampus: 'Jezero, park, barovi i tvornica bez zidova...'

Poduzetnik i inovator Mate Rimac objavio je na svom Facebook profilu novi video snimljen ispred Kampusa Rimac u Kerestincu, u kojem se prisjetio početaka i otkrio planove za budućnost. „Prije 12 godina imao sam 25 godina, bez sijedih, i malu tvrtku s desetak zaposlenih. Borili smo se da skupimo za plaće i najam prostora. Bilo je teško, ne bih se vratio u to vrijeme“, rekao je Rimac, prisjećajući se trenutka kada je prvi put ugledao napušteni dvorac iz 15. stoljeća u Kerestincu.

„Tada sam pomislio, kad bismo jednog dana mogli kombinirati povijest i budućnost, bilo bi sjajno imati urede u tom dvorcu i obližnji objekt u kojem bismo sastavljali automobile. Dvanaest godina kasnije, ovdje stoji ogromna tvornica. Nisam ni mogao zamisliti da će kompanija ovako narasti. Dvorac je još uvijek u vlasništvu grada, ali ideja i dalje živi“, dodao je Rimac.

U nastavku videa otkrio je kako planira da Kampus Rimac postane otvoreni prostor, bez ograda i zidova, u kojem će posjetitelji moći slobodno boraviti. „Želim da ljudi dolaze ovdje, da se druže s nama, ručaju u našim restoranima, popiju piće s našim zaposlenicima. Djeca iz susjedstva već dolaze biciklima gledati kako nastaju automobili. Trenutačno se može prijaviti za obilazak tvornice preko naše web stranice, ali uskoro će ovdje biti i jezero, park, restorani, vrtić, barovi, sportski tereni i teretana“, najavio je.

„Ovo je mjesto bilo prazno polje. Da mi je netko tada rekao da ćemo ovdje raditi nasljednika Bugatti Chirona, ne bih vjerovao. Još nas čeka nekoliko godina posla, ali cilj je jasan, da naši zaposlenici imaju najbolje moguće radne uvjete“, zaključio je Rimac.

Grad Sveta Nedelja dao je 2021. godine u zakup Mati Rimcu teren od oko 200 tisuća kvadrata u Kerestincu, u neposrednoj blizini dvorca Erdödy. Godišnja zakupnina tada je iznosila 20 tisuća kuna. Prema ugovoru, Rimac je bio dužan završiti izgradnju kampusa do kraja travnja prošle godine, no rok je produžen za četiri godine, uz povećanje godišnje naknade na 32 tisuće eura. U ožujku ove godine gradsko vijeće Svete Nedelje, na prijedlog gradonačelnika Darija Zurovca, odlučilo je da se zemljište može prodati po cijeni od najmanje 12,9 milijuna eura, odnosno oko 64 eura po kvadratu.