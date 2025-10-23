Riječanima zbog poreznih stopa plaće rastu od 20 do 150 eura mjesečno

Riječanima će Grad od iduće godine plaće teretiti za manji porezni iznos, zbog čega bi na mjesečnoj razini, ovisno o visini plaće, trebali na računu imati od 20 do 150 eura više. Naime, riječka gradonačelnica Iva Rinčić pojasnila je da će novim nacrtom odluke prema kojoj bi se smanjile i najniža i najviša stopa poreza na dohodak od 1. siječnja iduće godine porazne stope iznositi 20 umjesto 22 posto, te 25 umjesto dosadašnje veće stope poreza na dohodak koja je iznosila 32 posto. Ovu odluku mora prihvatiti i Gradsko vijeće na idućoj sjednici, nakon čega će u proračunu grada u 2026. godini biti devet milijuna eura manje po toj osnovi. No, vodstvo Grada kaže da to neće biti problem.

– Stvorili su se uvjeti da to možemo napraviti; prihodi Grada rastu, proračun bilježi višak, a gospodarski pokazatelji su pozitivni. Ova odluka nije politički refleks, nego promišljen i najavljen potez. Donosimo je jer smo obećali da ćemo to učiniti čim se za to stvore realni uvjeti. Naš je cilj da stabilnost proračuna ne bude sama sebi svrha, nego alat kojim podižemo kvalitetu života naših sugrađana. Spuštanjem niže stope poreza na dohodak s 22 na 20 posto, a više s 32 na 25 posto, prosječna će obitelj imati oko 400 eura više godišnje u svom kućnom proračunu, a svaki euro koji ostane obiteljima znači više prostora za potrebe i planiranje budućnosti – pojasnila je Iva Rinčić i dodala da projekcije pokazuju da će ukupni prihodi od poreza i dalje ostati stabilni, odnosno da se svi planirani projekti od ulaganja u škole, vrtiće, kvartovske garaže, kulturu i sport nastavljaju po planu, bez ikakvih rezova ili odgoda.

– Ova je mjera potpuno pokrivena rastom prihoda i uštedama koje ostvarujemo boljim upravljanjem i racionalizacijom troškova, zbog čega možemo rasteretiti građane i poduzetnike kroz smanjenje poreza – dodala je riječka gradonačelnica. Projekcije kažu da će, primjerice, na bruto plaću od 2000 eura zaposlenoj osobi samcu koji koristi samo osnovni osobni odbitak neto plaća biti veća za 240 eura godišnje, dok bi se zaposlenoj osobi koja uz osobni odbitak koristi i dodatnu olakšicu za jedno dijete povećala neto plaća za 168 eura godišnje.

Na primjeru bruto plaće od 5000 eura, zaposlenoj osobi samcu koji koristi samo osnovni osobni odbitak povećala bi se neto plaća za 816 eura godišnje, dok bi se zaposlenoj osobi koja uz osobni odbitak koristi i dodatnu olakšicu za jedno dijete povećala neto plaća za 744 eura godišnje. Na primjeru bruto plaće od 8000 eura, zaposlenom samcu neto plaća će godišnje biti veća za 1872 eura, dok će zaposlena osoba koja uz osobni odbitak koristi i dodatnu olakšicu za jedno dijete imati veću netu plaću za 1620 eura godišnje. Dakle, od snižavanja porezne stope najviše će koristi imati zaposleni s većom plaćom i više djece.