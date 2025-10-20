Naši Portali
POSJEDUJU SNIMKU

Drama u uredu gradonačelnice: Netko je ukrao čokoladu, evo što je rekla o incidentu

Rijeka: Iva Rinčić, gradonačelnica Rijeke
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Helena Šupraha/Hina
20.10.2025.
u 16:09

Netko je želio pokazati moj navodni autokratski stil upravljanja, što nije slučaj, nego smo interno htjeli ukazati na tu problematiku i poslati djelatnicima poruku o važnosti povjerenja i suradnje, istaknula je Iva Rinčić

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić u ponedjeljak je rekla da nije poduzimala nikakve prijave u vezi s krađom čokolade iz njena ureda i da je informacija o tome anonimno plasirana u medije, te je naglasila kako djelatnicima gradske uprave želi poslati poruku o važnosti povjerenja i suradnje. U medijima je jutros objavljeno kako je prema anonimnoj dojavi, dijelu djelatnika gradske uprave ograničen pristup uredu gradonačelnice nakon što je iz njezinog ureda ukradena čokolada.

Rinčić je istaknula kako je riječ o predmetu male vrijednosti, te da to nije pitanje čokolade nego povjerenja. Želi, kaže, uputiti poruku da ni ono što se eventualno, nekada, možda i otuđivalo ne smatra prihvatljivim, da takvo ponašanje u gradskoj upravi žele sankcionirati. Stoga je podnesena prijava povjereniku za etička pitanja i očekuje njegovo očitovanje, rekla je dodavši kako joj je žao što neki banaliziraju situaciju.

Gradonačelnica je također pojasnila da nije došlo ni do kakve zabrane kretanja nekim djelatnicima, kako je navedeno u anonimnom mailu, koji je poslan nekim medijima, nego je za nekoliko osoba, koje su sudjelovale u tom činu, tijekom izmještanja namještaja, određeno da u Ured mogu dolaziti po pozivu.

Na pitanje promatra li taj slučaj i kroz činjenicu da je tako možda moguće ući u njen ured i otuđiti nešto drugo, rekla je da ne zna kakve mogućnosti iza toga stoje, ali da ona nije izlazila u javnost o toj temi. Netko je želio pokazati moj navodni autokratski stil upravljanja, što nije slučaj, nego smo interno htjeli ukazati na tu problematiku i poslati djelatnicima poruku o važnosti povjerenja i suradnje, istaknula je.

Iva Rinčić rekla je da posjeduju snimku, na kojoj se vidi spremanje čokolade u džep, da je tražila ispriku, a osobno ju nije dobila. Ponovila je da nije stvar u vrijednosti, nego u tome da takvo ponašanje nije prihvatljivo. Čokolada je, rekla je, pripadala jednoj djelatnici gradske uprave.

Žao mi je da se bavimo tim temama, ali je netko očigledno smatrao da je to važno odaslati u javnost, kazala je gradonačelnica Iva Rinčić.

Ključne riječi
čokolada krađa Iva Rinčić

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Navijač
Navijač
17:09 20.10.2025.

Nekome se jela čakolada a tamo su ljevičari dugo vladali pa je ostao njihov mentalitet . "snađi se druže".

VA
VanjaPlank
17:16 20.10.2025.

Čime se ovi bave majko moja !! Za šta su ljudi svoj glas dali ?

LO
Lojzek1967
17:06 20.10.2025.

Bavi li se politikom netko normalan?

