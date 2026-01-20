Rheinmetallova tvornica granata u Ukrajini značajno kasni, gradnja još nije započela

Još 2024., njemački obrambeni div Rheinmetall objavio je da je od ukrajinske vlade primio ugovor za početak izgradnje tvornice za proizvodnju topničkih granata koja se trebala početi graditi u srpnju te godine s planom da proizvodnja počne za 24 mjeseca, tj. u ljeto 2026.



No tijekom tog vremena, gradnja postrojenja još nije ni započela. Razlog tome, u kolovozu 2025., njemačka tvrtka isprva je nazvala ukrajinskom birokracijom. No, u studenom je Rheinmetall napomenuo da je ukrajinska strana odlučila promijeniti lokaciju postrojenja i čim se to dogodi, sve bi trebalo vrlo brzo početi funkcionirati, a postrojenje će biti spremno za 12 mjeseci.