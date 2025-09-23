RH nepošteno drži dio Predsjedničkih dvora

Ovo je priča o medijski zaboravljenom sudskom sporu od državne pa i povijesne važnosti, koji je obilježen nizom bizarnosti, a ujedno je činjenično i pravno vrlo zamršen jer su suci morali iščitati i ocijeniti 65 isprava i drugih dokaza. Unutar kompleksa Predsjedničkih dvora na Pantovčaku, na dijelu čestice od 1720 m² još je uknjižena Veda, rođena Cvijeta, Zagorac, višestruko odlikovana partizanka i bliska suradnica Josipa Broza Tita, antifašističkog lidera, ali i simbola jugokomunističkog totalitarnog režima. Na drugoj polovici uknjižena je tvrtka Kavoteka, u vlasništvu Vlatke Matić (tada i Pivac), koja je bila Miss sporta 1996., a naši i slovenski mediji o njoj su pisali i kao o osumnjičenici u korupcijskoj aferi s nekretninama “teškoj” 30 milijuna eura na štetu Nove kreditne banke Maribor. Veda Zagorac je 1963. kućicu, sobičak s kuhinjom i dvorište s vrtom, kupljenu od Titova nećaka, darovala Gradskom komitetu SKH Zagreb. Ugovora nema, ali RH to dokazuje njezinom izjavom od 28. svibnja 1963. u Beogradu, pri čemu je obrazložila: “Ovo činim iz razloga jer je to kuća koju sam 1939. kupila po nalogu Partije, u kojoj je kroz nekoliko godina često boravio i radio drug K o čemu svedoči podignuta spomen ploča i jer smatram da takav objekt ne treba da bude nikakvo privatno vlasništvo”, navodi se u presudi u kojoj je pod “K” anonimizirano ime Tita. I u pismu iz 1979. jednom od “drugova” piše da je prije 15 godina poklonila kućicu zagrebačkoj partijskoj organizaciji, da su je izvijestili o prijemu i da je kućica s terenom ušla u sklop vile “i sada je unutar ograde”. Tada je dopis poslala jer je dobila opomenu za porez pa je zaključila da u katastru umjesto nje nije upisana Partija te moli da se to “definitivno i čisto uredi”. Porez joj je potom otpisan.