ANONIMNI IZVORI

Reuters: Tanker s naftom stigao u Omišalj 9. listopada. Nikada nije stigao do Srbije

FILE PHOTO: Serbian oil company NIS in ownership by the Russian oil producer Gazprom Neft
Foto: DJORDJE KOJADINOVIC/REUTERS
1/4
Laura Puklin
26.10.2025.
u 21:03

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još je 9. listopada rekao kako će rafinerija teško moći raditi nakon 1. studenog, međutim dodao je kako nema razloga za paniku

Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) spriječile su ključnu isporuku sirove nafte, što može dovesti do zatvaranja jedine srpske rafinerije, rekli su izvori upoznati sa situacijom za Reuters. Izvori, koji su zbog osjetljivosti situacije htjeli ostati anonimni, upozoravaju da Srbiji preostaje još samo nekoliko dana prije nego što rafinerija u Pančevu obustavi rad. Ona opskrbljuje veći dio tržišta naftnim derivatima, uključujući benzin i mlazno gorivo. Iz NIS-a nisu odgovorili na Reutersovu molbu za komentarom. 

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još je 9. listopada rekao kako će rafinerija teško moći raditi nakon 1. studenog, međutim dodao je kako nema razloga za paniku. Izjavio je da su skladišta goriva puna i da bi postojeće zalihe trebale biti dovoljne do kraja godine. "Neće biti nestašica sirove nafte, njenih derivata i energetske krize", poručio je Vučić. Tanker Maran Helios, koji je prevozio milijun barela kazahstanske sirove nafte za NIS, pristigao je u hrvatsku luku Omišalj, 9. listopada, kada su sankcije stupile na snagu.

Međutim teret nikada nije stigao do Srbije, prenosi Reuters. JANAF je priopćio kako je do 8. listopada isporučio svu naftu u svom sustavu, koja je bila u vlasništvu NIS-a, Srbiji i da nakon tog datuma nije imao novih pošiljki. To sugerira da pošiljka kazahstanske nafte koju je NIS kupio nije zaprimljena u sustav. Reuters nije uspio utvrditi je li teret, koji je iskrcan u omišaljsku luku, uskladišten ili preprodan drugom kupcu. 

Blokirana pošiljka nafte omogućila bi rafineriji da radi još 10 dana. Iako Srbija ima dovoljno zaliha goriva, smanjenjem rezervi, zemlja će postajati sve ovisnija o uvozu. Srbija i Rusija pokušavaju pronaći kojima bi se ukinule američke sankcije i omogućio rad rafinerije. "Za mene to nije ni pitanje. Rafinerija mora raditi, a benzinske postaje moraju ostati operativne", rekla je za Reuters Nadežda Kokotović, bivša voditeljica NIS-ovog ureda za vezu s Europskom unijom.

Vučić ljutito odgovorio: 'Hvala Hrvatskoj, i mi smo zainteresirani za HEP, JANAF... dajemo 50 posto više para'

Aleksadar Vučić američke sankcije JANAF NIS

Avatar Matija22
Matija22
21:15 26.10.2025.

Srbijanci će morati morati kupovati našu, Mađarsku, Rumunjsku , Bugarsku, Kosovsku ,Makedonsku naftu ako će aute voziti. Hrvatska treba očekivati na našim istočnim granicama zemlje velike gužve iz Srbije za tenkiranje auta i treba biti pripremljena na to kad se NIS benzinske stanice zatvore za par tjedana.

