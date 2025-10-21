Ressler: Bizarno je da je podrška srpskom ulasku u EU veća u Hrvatskoj nego u Srbiji

Uoči prve obljetnice pada nadstrešnice željezničkog kolodvora u Novom Sadu, tragedije koja je potaknula masovne prosvjede u Srbiji, Europski parlament večeras je u Strasbourgu raspravljao, a sutra glasa o novoj rezoluciji o Srbiji. Snažan govor u raspravi je imao HDZ-ov europarlamentarac Karlo Ressler, poručivši da se režim u Srbiji urušava iznutra.

- Godinu dana od novosadske tragedije srpsko društvo i dalje ključa. A Vučićev režim generira sad već jednu grotesknu političku psihozu i permanentno izvanredno stanje. Umjesto reformi, umjesto oslobađanja od mitoloških narativa prošlosti, umjesto raskidanja privilegiranih veza s Rusijom i usklađivanja s europskom stečevinom, Srbija se sve više odmiče i od europskih vrijednosti i vladavine prava. Promatramo režim koji se urušava unutra. U sjeni masovnih prosvjeda, nasilja i najdubljih podjela od doba Miloševića. Istodobno, proces pristupanja Europi je odavno postao prazna fraza i to se više ni ne pokušava prikriti. Bizarno je da je podrška srpskom ulasku u EU danas veća u Hrvatskoj nego u samoj Srbiji. Politika europskog popuštanja doživjela je svoj potpuni krah, a vjerodostojnost se sada može vratiti jedino suočavanjem s teškom realnošću, podrškom pravim proeuropskim snagama, ali isto tako čvršćim stavom prema svima koji podrivaju europske vrijednosti - rekao je Ressler. Podrška pristupanju Srbije Europskoj uniji, na koju se referirao, temelji se na istraživanju Eurobarometar, prema kojemu 51 posto ispitanika u Hrvatskoj podržava članstvo Srbije u EU čim ta zemlja ispuni sve uvjete za članstvo, a samo 33 posto ispitanika u Srbiji glasalo bi “za” na referendumu o ulasku svoje zemlje u EU.

U uvodu rasprave, europska povjerenica Marta Kos naglasila je da je Europska unija spremna primiti demokratsku Srbiju u svoje članstvo, ali da bi se to dogodilo Srbija treba poduzeti konkretne korake koji se tiču demokratskih principa i reformi.

- Dok vlast u Srbiji ponavlja da želi ući u EU, svakim danom sve više odstupa od njezinih temeljnih vrijednosti. Nije Europa iznevjerila Srbiju. Vlast u Srbiji iznevjerava svoje građane - poručio je SDP-ov europarlamentarac Tonino Picula, inače izvjestitelj EP-a o Srbiji, u govoru koji je držao uime kluba europskih socijalista.

Bugarski zastupnik Ivajlo Valčev, govoreći uime kluba europskih konzervativaca, poručio je da se Srbija treba vratiti na svoj europski put, i to na ovakav način: - Europska budućnost Srbije može se osigurati samo ako oni na ulici smjene one na vlasti. Europa treba biti spremna to potaknuti - rekao je Valčev.

HDZ-ovac Tomislav Sokol naglasio je da je Vučić autokrat i glavni provoditelj velikosrpske ideologije, zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom, te dodao da se oporba, ako želi biti dosljedna, treba distancirati od te ideologije. - Srbija je glavni izvor nestabilnosti u regiji. To se najbolje vidi u Crnoj Gori. Dugoročni opstanak Crne Gore je u pitanju, a to je izuzetno opasno. Dok Srbija ne prođe katarzu i odrekne se velikosrpske ideologije, ulazak u EU ne dolazi u obzir - poručio je Sokol.

- Prosvjedi su mobilizirali nevjerojatnu količinu mladih. Generacija koju ponekad vidimo kao apatičnu sada pokazuje iznimnu hrabrost i odlučnost - poručio je Gordan Bosanac (Možemo!). - Slobodni i pravedni prijevremeni izbori su jedan od načina izlaska iz ove krize. Mi kao EU ne možemo odlučiti što i kako uime građana Srbije, ali možemo stajati uz njih na pravoj strani povijesti - dodao je Bosanac.

- Srbija u godinu dana nije napravila nijedan značajan napredak. Što se tiče Hrvatske, vlast i dalje odbija priznati agresiju iz 1990-ih godina. Nisu odustali do mitova o Velikoj Srbiji. Hrvatska se treba suvereno ponašati kao pobjednik iz prošlih godina i treba bolje zaštititi prava Hrvata u toj zemlji - poručio je pri kraju rasprave Stjepo Bartulica (DOMiNO).