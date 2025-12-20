U Osijeku dječaku eksplodirala petarda u ruci, amputirana mu dva prsta

Desetogodišnjem dječaku iz Osijeka u petak je oko 21,30 sati eksplodirala petarda u ruci zbog čega su mu amputirana dva prsta lijeve ruke. Policija je jučer oko 21.30 sat primila dojavu da je na Objedinjeni hitni bolnički prijem Kliničkog bolničkog centra Osijek primljen desetogodišnji dječak, kojemu je na Trgu slobode u Osijeku eksplodirala petarda u ruci. Ustanovljeno je da je dijete teško ozlijeđeno te da su mu amputirana dva prsta lijeve ruke.

Po dojavi, na mjesto nesreće upućena je ekipa Policijske uprave osječko-baranjske koja je obavila očevid te se utvrđuju sve okolnosti događaja. Iz osječke policije podsjetili su građane da pirotehnička sredstva nisu igračke te apeliraju na roditelje da ih ne kupuju djeci. "Pirotehnička sredstva nisu bezopasna, pogotovo kada su u dječjim rukama. Mogu uzrokovati ozljede, požare, a njihova uporaba može biti itekako opasna u zatvorenim prostorima i na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi", upozorili su.

Poručili su roditeljima i skrbnicima djece da u slučaju kada policija zatekne dijete mlađe od 14 godina u posjedu ili korištenju zabranjenih pirotehničkih sredstva, oni odgovaraju za taj prekršaj jer mlađi od 14 godina ne mogu koristiti nikakva pirotehnička sredstva. Naglašavaju da maloljetnici stariji od 14 godina mogu koristiti samo pirotehnička sredstva kategorije F1 (bengalske šibice, male petarde, konfete - bombice, žabice, pasje bombice, naboji za dječje pištolje, šibice sa zlatnom i srebrnom kišom i sl.).S obzirom na zakonske odredbe, policijski službenici Policijske uprave osječko-baranjske najavili su da će kontinuirano obavljati nadzor prodajnih mjesta na području cijele županije te da će pirotehnička sredstva oduzeti ukoliko utvrde nepravilnosti, odnosno ukoliko se prodaja i uporaba pirotehničkih sredstava obavlja suprotno zakonskim odredbama, a odgovorne pravne ili fizičke osobe bit će prekršajno prijavljene.