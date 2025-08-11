Evo što pišu Srbi nakon što Torcidinog paljenja zastave s njihovim obilježjima. Ovu stvar svi govore

Hajduk je u 2. kolu HNL-a na Poljudu ugostio Goricu. Torcida je pripremila koreografiju povodom 30. obljetnice Oluje. Na tribinama su uz koreografiju zabilježeni i incidenti. Navijači su zapalili srpsku zastavu, skandirali “Za dom spremni”, istaknuli transparente na ćirilici za koje tvrde da su ukradeni te zapjevali “Kiša pada, Srbija propada”.

Srpski mediji reagirali su na ovaj potez Torcide pa su se o tome raspisali na svojim portalima.

“Velika sramota Torcide: Gorjela srpska zastava, bruka koja je obišla cijeli svijet”, objavio je srpski Kurir. “Torcida je na tribini zapalila srpsku zastavu te vikala ‘Za dom spremni’. Također je istaknula ukradene transparente na ćirilici i pritom još zapjevala ‘Kiša pada, Srbija propada'”, dodaje Kurir.

“Navijači Hajduka palili srpske zastave na Poljudu: Vikali ‘Kiša pada, Srbija propada'”, objavio je srpski Mondo poslije utakmice na Poljudu.

“Skandal u Hrvatskoj! Zapaljena srpska zastava na Poljudu, slavili Oluju i uzvikivali ‘Za dom spremni'”, piše srpski Telegraf.

“Torcida je na svojoj tribini zapalila zastavu Srbije, a zatim vikala ‘Za dom spremni’. Pored toga, istaknuli su ukradene transparente na ćirilici i pjevali ‘Srbija pada, Srbija propada'”, dodaje Telegraf.