Piculina objava o Oluji ujedinila vlast i oporbu u Srbiji: 'Ne mogu se ja zbog toga odreći niti jednog dijela svoje biografije'

– Moja dužnost izvjestitelja za Srbiju u Europskom parlamentu ne može biti razlog da se odreknem bilo kojeg dijela svoje biografije – komentira SDP-ov europarlamentarac Tonino Picula burne reakcije koje je među političarima i medijima u Srbiji izazvala njegova objava na X-u 5. kolovoza.

– Otvoreno govoreći, taj dio moje biografije može biti sporan samo onima koji i dandanas izbjegavaju preuzeti neku odgovornost za politiku koja je od početka 1990-ih izazvala golema ljudska stradanja i materijalna razaranja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Ili je odbijaju prepoznati, što se, naravno, odnosi na jedan dio tamošnje oporbene scene. Prema tome, mislim da će se neki odnosi prema Srbiji, prema onome što ja radim, možda moći osjetiti u raspravi o Srbiji koja će se, po mome mišljenju, dogoditi negdje u rujnu – dodaje Picula.

Prošlo je 30 godina od Oluje, vojno-redarstvene akcije ključne za oslobađanje okupiranih područja Hrvatske.

Zalaganje za mir, jačanje demokracije i ravnomjernog gospodarskog boljitka trebaju biti trajni putokazi u razvoju našeg društva, pogotovo danas kada su te vrijednosti pod… pic.twitter.com/7SKC587VhQ — Tonino Picula (@TPicula) August 5, 2025

Uz arhivsku fotografiju na kojoj je u uniformi Hrvatske vojske, s kalašnjikovom u ruci, snimljenu za vrijeme vojno-redarstvene akcije Oluja u kolovozu 1995., Picula je, podsjetimo, u toj objavi napisao: "Prošlo je 30 godina od Oluje, vojno-redarstvene akcije ključne za oslobađanje okupiranih područja Hrvatske. Zalaganje za mir, jačanje demokracije i ravnomjeran gospodarski boljitak trebaju biti trajni putokazi u razvoju našeg društva, pogotovo danas kada su te vrijednosti pod sve jačim pritiskom. Zahvalimo svima koji su dali svoj doprinos u obrani suvereniteta i slobode Republike Hrvatske. Svim građanima, a posebno svojim suborcima, čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja." Picula je, inače, dragovoljac Domovinskog rata i ima status hrvatskog branitelja, a u Oluji je sudjelovao kao mobilizirani vojnik, nakon što je već započeo političku karijeru u SDP-u, kao šef kabineta predsjednika stranke Ivice Račana.

Ta njegova objava, i ta stara Piculina fotografija (koja je doprla do skoro milijun ljudi, prema mjerilima X-a), ujedinila je vlast, oporbu i dio civilnog sektora u Srbiji, koji su svi kritizirali Piculu i zauzeli stav da on više ne može biti izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju. Picula je u utorak Večernjem listu dao prvu opširniju reakciju na te kritike iz Srbije.

– Nije prvi put da me se dovodi u pitanje: moje odstupanje od prvog dana traži režim u Beogradu, a u to su pogotovo upregnuti mediji pod kontrolom vlasti. Znate i sami da su vodili kampanje protiv mene na najprizemniji način, ali od samog početka. Međutim, ovog puta su im se, na mig iz Beograda, pridružili neki njima slični, i to ekstremno desni političari iz EU. Zastupnik Vilimsky i Patrioti za Europu, a oni su sami kompromitirani skandalima. Ono što povezuje SNS i njih je trajna ljubav prema Putinovoj Rusiji. Recimo, Vilimsky i njegovi bi zatvorili vrata Europske unije za Ukrajinu, ali bi, eto, širom otvorili vrata Vučićevoj Srbiji, ovakvoj kakva je danas – kaže Picula. Austrijski europarlamentarac Harald Vilimsky, član Slobodarske stranke Austrije (FPÖ) i potpredsjednik kluba zastupnika u EP-u koji nosi naziv Patrioti za Europu, u priopćenju nakon Piculine objave napisao je da je “potpuno neprimjereno da izvjestitelj EP-a, koji igra ključnu ulogu u osjetljivom dijalogu između EU i Srbije, objavi fotografiju u borbenoj opremi i time uvrijedi mnoge ljude”.

– Nije mi bilo lako ni do sada. Međutim, ja sam ipak uspješno brodio kroz te hridi, vidljive ili nevidljive. I napravio sam jedan izvještaj koji je, aklamacijom zapravo, prihvaćen u Europskom parlamentu. Srpski problemi koji se zrcale iz tog izvještaja ne mogu nestati preko noći, bio ja izvjestitelj ili ne. To su problemi koji su i kronični i aktualni. Stariji su, naravno, od mog imenovanja. Što se tiče budućeg rada, vidjet ćemo kako ću moći komunicirati, ali bazna teza je da se ne može Europska unija prilagođavati kriterijima srpske političke scene, nego Srbija mora ispuniti kriterije da bi napredovala na svom europskom putu, ako to doista i želi. Ako to doista želi! I Srbija, današnja vlast ili neka sutrašnja, mora znati da je potrebno donijeti oko 150 zajedničkih odluka na razini Europskog vijeća. I ako doista budu u konstantnom sudaru s očekivanjima Europske unije, na koje su se obvezali svojom kandidaturom, ako budu doista izbjegavali ispuniti kriterije, tada neće biti kriv pojedinac, nego se očito moraju malo zagledati u sebe i pitati se: zašto mi stagniramo? Zašto, recimo, jedna Albanija napreduje. Ili možda sutra Crna Gora, ako riješi neke svoje unutarnje probleme. Je li im zaista uvijek netko kriv izvan same Srbije, neovisno dolazi li iz Hrvatske ili iz Bruxellesa – pita se Picula.

Na pitanje kako reagira na argumentaciju koju je u svojoj osudi Piculine objave dao Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije iz političke opcije koja je ipak bliža SDP-u Hrvatske, Picula odgovara:

– Za razliku od možda nekih drugih hrvatskih političara, ja o Borisu Tadiću nisam nikad gajio osobito visoko mišljenje. Naravno, poštovao sam njegovu funkciju predsjednika Republike Srbije. Ali nisam gajio osobito visoko mišljenje o njemu jer je on još prije 20-ak godina izlazio u javnost sa, u najmanju ruku kontroverznim, stavovima o nacionalnoj pripadnosti Ruđera Boškovića ili o tome gdje zapravo spada dubrovačka književnost. On je naprosto imao stavove koji ni na koji način nisu odstupali od tog nekog političkog mainstreama beogradske čaršije. U njemu vidjeti nešto što on nije, to se može samo dok se ozbiljnije ne analiziraju i njegove poruke. Osim toga, to je ipak političar koji je svojim potezima otvorio i vrata i prozore i Nikoliću i Vučiću. Ovim njegovim zadnjim istupom, u kojem on analizira stanje u Srbiji u povodu moje objave, samo je do kraja nestao onaj neki tanki sloj nekakve proeuropske pozlate s tog lika i djela. I ukazao se još jedan mitoman kakvih ne nedostaje, nažalost, ni na oporbenom dijelu političke scene Srbije – zaključuje Tonino Picula.