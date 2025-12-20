FOTO Više stotina Hrvata prosvjedovalo zbog zabrane Adventa u Gornjem Vakufu: "Šalju naoružanu policiju na djecu"

Više stotina Hrvata prosvjedovalo je u petak navečer u središtu mješovite hrvatsko-bošnjačke srednjobosanske općine Gornji Vakuf – Uskoplje zbog zabrane održavanja manifestacije "Advent u Uskoplju". Prosvjednici su se okupili nakon što je večer ranije inspekcija Srednjobosanske županije, uz pratnju policije, zatvorila adventske kućice i klizalište, navodeći da organizatori nisu imali potrebna dopuštenja za održavanje događaja.

Mediji navode kako je policija provela 'akciju' dok su se djeca klizala, te zajedno s roditeljima bila u adventskome okupljalištu. Prostor gdje su bile smještene adventske kućice i klizalište ograđen je policijskom trakom, a inspekcija je izdala obavijest da se manifestacija mora odmah prekinuti. Organizatorima je objašnjeno da nisu ispunjeni svi administrativni uvjeti, uključujući dopuštenje za lokaciju.

To je izazvalo snažan bunt kod Hrvata ove srednjobosanske općine. Oni su se u petak navečer okupili te iskazali nezadovoljstvo zbog zabrane, ističući kako je riječ o nepravednom postupku prema zajednici koja je godinama organizirala adventske manifestacije. Prosvjednici su također izrazili zabrinutost zbog, kako su rekli, pokušaja namjernog ugrožavanja božićnih običaja i tradicije.

Književnik iz Uskoplja Josip Mlakić ocijenio je skandaloznim potez vlasti. "U Europi se teroristički činovi događaju na adventu, a nama šalju policiju naoružanu na djecu. O čemu mi pričamo i u kakvoj zemlji živimo? Ako je riječ o dozvolama, zašto nisu tražene dozvole u drugim slučajevima?", upitao se Mlakić.

Predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž upozio je kako ovaj incident nije izoliran. "Žele raseliti hrvatska naselja preko širenja rudnika, sad se ne dopušta niti slavljenje Božića. Je li, kao što je bio slučaj nedavno u Žepču, problem što se zove Advent?", rekao je predsjednik Republikanaca.

Prošloga vikenda mjesto Donja Ričica kod Gornjeg Vakufa Uskoplja posjetio je hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman te izrazio zabrinutost zbog najave proširenja ugljenokopa i ugrožavanja opstanka Hrvata koji su se tamo vratili nakon rata. Ranije ovoga mjeseca predstavnici bošnjačkih vlasti u Žepču usprotivili su se da se manifestacija u tome gradu nazove Adventom.