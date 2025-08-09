U Srbiji muškarac došao u policiju s vrećicom: Kad su je otvorili, zgrozili se što su vidjeli

U jednom neobičnom i pomalo bizarom događaju koji je prije nekoliko dana potresao Jagodinu, 60-godišnji muškarac, identificiran kao Z.G., samoinicijativno je policiji predao papirnatu vrećicu s ljudskim kostima. Među pronađenim ostacima bile su lubanja i još nekoliko kostiju, a muškarac je tvrdio da ih je pronašao u Jagodini i donio kako bi policija nastavila istragu koju je sam započeo.

Prema dostupnim informacijama, Z.G. je prije gotovo deset godina bio predmetom policijske prijave upravo u Jagodini, zbog sumnje da je oskvrnuo grob svoga djeda. Motiv za taj čin navodno je bila sumnja da su mu kosti djeda zamijenjene ili ukradene, piše Blic.

Nakon što su kosti predane policiji, one su prebačene na Institut za sudsku medicinu gdje će stručnjaci pokušati utvrditi njihov identitet. O cijelom slučaju obaviješteno je i nadležno tužiteljstvo koje će odlučiti o daljnjim pravnim koracima prema Z.G. Ovaj slučaj pokrenuo je niz pitanja o mogućim nejasnoćama i nepravilnostima vezanim za grobove u Jagodini, ali i podsjetio na kompleksnost i osjetljivost pitanja vezanih za posmrtne ostatke.