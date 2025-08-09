Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 72
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
BIZARAN SLUČAJ

U Srbiji muškarac došao u policiju s vrećicom: Kad su je otvorili, zgrozili se što su vidjeli

srpska policija
Foto: Ilustracija: Davor Javorovic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
09.08.2025.
u 13:11

Među pronađenim ostacima bile su lubanja i još nekoliko kostiju, a muškarac je tvrdio da ih je pronašao u Jagodini i donio kako bi policija nastavila istragu koju je sam započeo.

U jednom neobičnom i pomalo bizarom događaju koji je prije nekoliko dana potresao Jagodinu, 60-godišnji muškarac, identificiran kao Z.G., samoinicijativno je policiji predao papirnatu vrećicu s ljudskim kostima. Među pronađenim ostacima bile su lubanja i još nekoliko kostiju, a muškarac je tvrdio da ih je pronašao u Jagodini i donio kako bi policija nastavila istragu koju je sam započeo.

Prema dostupnim informacijama, Z.G. je prije gotovo deset godina bio predmetom policijske prijave upravo u Jagodini, zbog sumnje da je oskvrnuo grob svoga djeda. Motiv za taj čin navodno je bila sumnja da su mu kosti djeda zamijenjene ili ukradene, piše Blic

Nakon što su kosti predane policiji, one su prebačene na Institut za sudsku medicinu gdje će stručnjaci pokušati utvrditi njihov identitet. O cijelom slučaju obaviješteno je i nadležno tužiteljstvo koje će odlučiti o daljnjim pravnim koracima prema Z.G. Ovaj slučaj pokrenuo je niz pitanja o mogućim nejasnoćama i nepravilnostima vezanim za grobove u Jagodini, ali i podsjetio na kompleksnost i osjetljivost pitanja vezanih za posmrtne ostatke.

Ključne riječi
policija Srbija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još