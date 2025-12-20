Najsmrtonosnija ruta migranata: Od 2014. u svijetu poginulo je čak 80 tisuća migranata

Migracije su jedno od ključnih obilježja 21. stoljeća, ali i jedna od najvećih tragedija. Dok se države spore oko granica, kvota i sigurnosti, tisuće ljudi svake godine gube život na putu u potrazi za sigurnošću, dostojanstvom i osnovnim uvjetima za život. Od pustinje Sahare do Sredozemlja, od balkanske rute do Atlantskog oceana, migrantski putovi pretvorili su se u smrtonosne koridore očaja. Najnoviji podaci Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne organizacije za migracije potvrđuju da je cijena zatvorenih granica i izostanka legalnih puteva, deseci tisuća izgubljenih života, često bez imena, identiteta i groba. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je alarmantno izvješće prema kojem je od 2014. godine do danas tijekom migracijskih putovanja život izgubilo gotovo 80.000 ljudi! Riječ je o najcrnjoj statistici suvremenih migracija, koja razotkriva humanitarnu katastrofu globalnih razmjera. Samo tijekom 2025. godine, do početka kolovoza, evidentirano je više od 350 poginulih migranata. U poruci objavljenoj povodom Međunarodnog dana migranata, WHO je naglasio da nijedno putovanje ne bi smjelo završiti smrću, upozoravajući da se iza svake brojke krije osobna tragedija, prekinuti život i razorena obitelj.