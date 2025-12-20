Naši Portali
NOVI PODACI OTKRIVAJU

Najsmrtonosnija ruta migranata: Od 2014. u svijetu poginulo je čak 80 tisuća migranata

Autor
Hassan Haidar Diab
20.12.2025.
u 11:27

Europska unija najavljuje dodatnu pomoć europskim zemljama na prvoj crti migracija

Migracije su jedno od ključnih obilježja 21. stoljeća, ali i jedna od najvećih tragedija. Dok se države spore oko granica, kvota i sigurnosti, tisuće ljudi svake godine gube život na putu u potrazi za sigurnošću, dostojanstvom i osnovnim uvjetima za život. Od pustinje Sahare do Sredozemlja, od balkanske rute do Atlantskog oceana, migrantski putovi pretvorili su se u smrtonosne koridore očaja. Najnoviji podaci Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne organizacije za migracije potvrđuju da je cijena zatvorenih granica i izostanka legalnih puteva, deseci tisuća izgubljenih života, često bez imena, identiteta i groba. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je alarmantno izvješće prema kojem je od 2014. godine do danas tijekom migracijskih putovanja život izgubilo gotovo 80.000 ljudi! Riječ je o najcrnjoj statistici suvremenih migracija, koja razotkriva humanitarnu katastrofu globalnih razmjera. Samo tijekom 2025. godine, do početka kolovoza, evidentirano je više od 350 poginulih migranata. U poruci objavljenoj povodom Međunarodnog dana migranata, WHO je naglasio da nijedno putovanje ne bi smjelo završiti smrću, upozoravajući da se iza svake brojke krije osobna tragedija, prekinuti život i razorena obitelj.

Ključne riječi
more utapanje izbjeglice migracije migranti

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Navijač
Navijač
12:17 20.12.2025.

Krivac za to je onaj ko je organizirao ta putovanja. Postoje sigurni načini za prelazak preko mora u Europu. Osim toga ako traže sigurnost a ne nešto drugo , mogu otići u neku muslimansku zemlju u Africi.

