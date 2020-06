Reformisti se pridružuju Restart koaliciji u VI. izbornoj jedinici: 'Želimo uhvatiti zadnji vlak za opstanak'

Predsjednik Narodne stranke Reformista Radimir Čačić i čelnik SDP-a i RESTART koalicije Davor Bernardić objavili su u Hrastovici kod Petrinje kako će se RESTART-u u 6. izbornoj jedinici pridružiti i Reformisti. Oni će dobiti 10. mjesto na listi koje će pripasti gradonačelniku Petrinje Darinku Dumboviću, koji je bio zastupnik i u prošlom sazivu.

"Sisačko-moslavačka županija trajno zaostaje u razvoju, a korz RESTART koaliciju ćemo dobiti šansu za ovaj prostor oko Kupe i Une koji je zaboravljen od Vlade. Država je prisutna svuda, ali je nema ovdje gdje se ta država stvarala. Kroz komunalnu, društvenu i drugu infrastrukturu želimo nakon izbora uz pomoć Vlade RESTART koalicije uhvatiti taj zadnji vlak za opstanak ovih krajeva" – rekao je Dumbović.

"Ova županija nema pomoć od države, što ne čudi jer smo po začelju EU i iskorištenosti fondova, ali i po životnom standardu, efikasnosti pravosuđa... Hrvatska nije zaslužila biti na začelju EU, kao što ova županija nije zaslužila biti na začelju Hrvatske" – rekao je Davor Bernardić naglasivši kako je ova suradnja s Reformistima Radimira Čačića logična jer je on bio dva puta ministar u SDP-ovim Vladama, podržali su kandidaturu Zorana Milanovića za predsjednika te se ovime udara temelj daljnjoj suradnji.

"U suradnji ćemo dovesti do toga da, od HDZ-ove Vlade, zanemareni dijelovi Hrvatske budu revitalizirani što i zaslužuju" – dodao je Bernardić.

"Mi ovime šaljemo poruku, da nigdje ne idemo s HDZ-om, niti ćemo ići. Nastupit ćemo u svim izbornim jedinicima no ovdje želimo poslati poruku. Uz 3. izbornu jedinicu koja je naša baza i gdje idemo samostalno ovdje želimo poslati poruku gdje je naš zastupnik da imamo povjerenja u program RESTART koalicije i kvalitetu ljudi koje će ga realizirati da neke teme koje su sudbonosne za ovu zemlju će biti otvorene na način koje do sada nisu." - rekao je Radimir Čačić istaknuvši kako će nakon izbora podržati RESTART koaliciju u nastojanju da formira Vladu, a ako to Bernardić ne uspije, nakon što im to on osobno kaže, odlučivat će dalje u interesu građana.

Kao najvažniju takvu temu pravosuđe koje je, kako je rekao, izrazito korumpirano.

"Država gdje je sudstvo korumpirano ne može se nazivati slobodnom. Zato je važno što se u programu predviđa posebno praćenje politike i sudstva. Mjerenje rezultata mjerenje imovine i ajsne sankcije te zaustavljanje jednog procesa koji je to dio vlasti koji je sam u sebi država ud ržavi. Sam o sebi odlučuje, postavlja kriterije, a skriva se iza prevare da je to nezavisnost sudstva. Suština parlamentarne demokracije je da p0stoji trodioba vlasti i da postoji međusobna kontrola tih segmenata vlasti što sa sudstvom niej slučaj" - dodao je Čačić koji je kao drugi važan projekt najavio ukidanje poreza na reinvestiranu dobit.

"To je milijarda kuna godišnje. HDZ se hvali da stalno oslobađa poduzetnike od poreza, no kad se to stavi na papir vidi se da je do sada od svih reformi ušteđeno 650 milijuna kuna, a da poduzetnici i dalje plaćaju državi milijardu kuna poreza za reinvestiranu dobit. Poduzetnike treba oporezivati na luksuz, vile i drugo no kad žele investirati u proizvodnju i zapošljavati, tada ih treba osloboditi poreznog opterećenja za to što ulažu" – dodao je Čačić najavivši i neke regionalne prijedloge za programe RESTART koalicije.