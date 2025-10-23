Razotkrivena kriminalna skupina koja je napuhavala broj stoke kako bi 324 osobe dobile poticaje na koje nisu imale pravo

Članovi zločinačke grupe, njih 37, koji se sumnjiče za sofisticiranu prevaru s poljoprivrednim poticajima te pranje novca uhićeni su u Ateni po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO). Diljem Grčke obavljene su pretrage kuća, stanova, poslovnih prostora i automobila osumnjičenika, a do sada je utvrđeno da su osumnjičenici od 2018. djelovali diljem Grčke. Radilo se o hijerarhijski uređenoj kriminalnoj skupini koja se sumnjiči da je iskoristila proceduralne praznine prilikom podnošenja zahtjeva za jedinstvenu pomoć u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU-a (ZPP). Koristili su krivotvorene ili obmanjujuće dokumente kako bi zatražili poljoprivredne subvencije od Grčke agencije za plaćanja i kontrolu za usmjeravanje i jamstvo pomoći Zajednice (O. P. E. K. E. P. E.).

Članovi kriminalne skupine sumnjiče se i za prijevaru jer su poljoprivredna zemljišta i pašnjake koji im nisu pripadali ili nisu ispunjavali uvjete za primanje subvencija, prijavili za te subvencije. Sumnja se da su napuhavali broj stoke kako bi povećali svoja prava na subvencije. Kako bi prikrili nezakonito podrijetlo prihoda, izdavali su fiktivne račune, usmjeravali sredstva preko više bankovnih računa i miješali ih s legitimnim prihodima. Dio pronevjerenog novca je, kako se sumnja, potrošen na luksuznu robu, putovanja i vozila.

Tijekom izvida utvrđeno je da su 324 osobe primile poticaje na ovakav način, čime su, kako se sumnja, oštetili proračun EU za više od 19,6 milijuna eura. Vjeruje se da su od 324 osobe koje su koristile poticaje na ovakav način, njih 42 članovi kriminalne organizacije dok su ostali poslužili kako bi se prikrila prevara i stvarno nisu imali veze s poljoprivredom.