Razotkriven Putinov glavni cilj: 'On želi ostaviti trag u povijesti. Pripremao se jako dugo'

Desetljećima znanstvenici raspravljaju o tome kako bi svijet izgledao da autoritarna država uzurpira zapadnu demokraciju. Oštri kritičari Zapada demokraciju opisuju kao licemjernu, birokratsku i opterećenu korupcijom. Dok su neke od tih kritika valjane, alternativu je teško razumjeti prosječnom građaninu 21. stoljeća. Za ruskog predsjednika Vladimira Putina, kako piše News.com.au, primarni je cilj da se ta mišljenja šire poput šumskog požara. Nakon najkrvavijeg stoljeća u povijesti čovječanstva, ruski ratni stroj borio se kako bi se ponovno pojavio kao jedan od najopasnijih igrača u geopolitici 21. stoljeća. Ipak, dr. Ivana Stradner iz američkog think tanka Foundation for the Defense of Democracies tvrdi da je Rusija puno više od puke “mafijaške zemlje s nuklearnim oružjem”.

Putin je učinio sve što je u njegovoj moći da pridobije potencijalne saveznike. Naime, činjenica je da je veliki dio ruskog nacionalnog identiteta leži u vojnom uspjehu. Nacija još uvijek troši milijune godišnje na proslavu poraza nacista kod Staljingrada prije gotovo 80 godina. Ali u 21. stoljeću Putin je svoju vojsku usmjerio prema strahu od neispunjenog nasljeđa. U kasnijim fazama svog života, on zna da je širenje ruskog carstva ono što treba učiniti kako bi osigurao naklonost, barem u očima ruske ekstremne desnice.

Dok bombe i dalje padaju u Ukrajini, vodi se mnogo veći rat dezinformacijama. Velik dio Putinovog glavnog plana uključuje umanjivanje legitimnosti NATO-a. Potencijal da se Ukrajina pridruži savezu bio je veliki problem za Rusiju, s obzirom na njen strateški položaj južno od Moskve. To je, također, stvar principa za nepokolebljive ruske nacionaliste koji se ne slažu s idejom da bivšim sovjetskim teritorijem upravljaju zapadni neprijatelji.

Proruski separatisti koji žive u Ukrajini bili su voljni stati uz Putina, što je izazvalo vrtlog unutarnjih napetosti čak i prije nego što su tenkovi počeli dolaziti u veljači 2022. godine. Tako su se i prije početka invazije vodile kampanje koje su imale za cilj legitimizirati rušenja Kijeva. Stradner vjeruje da je tvrdnja da SAD proizvodi biološko oružje u Ukrajini bila jedna od najučinkovitijih kampanja za uvjeravanje ruske javnosti.

“Poruka je bila da će napasti Rusiju. Dan prije invazije, ruski ministar obrane još je govorio o biološkom oružju. Također su namjerno tvrdili da SAD proizvodi majmunske boginje u ukrajinskim laboratorijima”, rekla je dr. Stradner u intervjuu za News.com.au.

“Ministarstvo obrane također je tvrdilo da su testovi za COVID-19 korišteni za izdvajanje DNK i stvaranje virusa koji bi pogodio samo Ruse. Rusija plasira te informacije diljem istočne Europe i Afrike i to ima ogromne reperkusije, jer ako toliko puta ponovite laž, ona postaje istina", dodaje.

Osim Ukrajine, News.com.au piše kako su i manje balkanske države također pod pritiskom da povjeruju da je Rusija na njihovoj strani. “Putin ne želi ništa više nego pokazati ovim zemljama da je NATO samo tigar od papira”, kaže dr. Stradner.

Putin je iskoristio sukobe između zemalja koje nisu članice NATO-a u svoju korist, primjerice sukob između Kosova i Srbije u svibnju. “Što je NATO učinio? Izdali su priopćenje u kojem kažu da je 'ovo neprihvatljivo'. To je upravo ono što Putin želi, pokazati da NATO neće učiniti ništa”, dodaje dr. Stradner te dodaje kako Rusija također "potpiruje napetosti" u tim regijama.

Rusija želi odvratiti Zapad od sukoba u Ukrajini. Primjer je nedavni vojni udar u Nigeru gdje su prosvjednici ponosno paradirali ruskim zastavama, što je bila jasna poruka protiv zapadnog utjecaja. Analitičari se boje da je to samo još jedan primjer koliko ruska retorika može biti učinkovita čak i u udaljenim regijama.

Kao netko tko je porijeklom iz istočne Europe, dr. Stradner kaže da Zapad ima bitno drukčiji sustav vrijednosti, posebno kada je u pitanju rat.

“Prvo pitanje koje mi postavljaju jest: ‘Zašto bi Putin izvršio invaziju, to će samo naštetiti njegovoj ekonomiji?’ Ne radi se o tome. Radi se o ruskoj veličini, ruskom ponosu i ruskom dostojanstvu. To je ono do čega mu je stalo. Ostaviti nasljeđe kao Staljin, kao Lenjin. On želi ostaviti trag u povijesti, kao netko tko je konačno uspio vratiti rusku veličinu. Za to se pripremao jako dugo, uništivši liberalnu oporbu u prvih 20 godina svoje karijere”, rekla je.

"Mnogi na Zapadu vjeruju da Rusija nije ozbiljna prijetnja, da su oni samo mafijaška država s nuklearnim oružjem. Ljudi moraju shvatiti da drugi diljem svijeta ne misle kao oni. Za Rusiju, sve što je Putin trebao učiniti jest uništiti jedinstvo unutar Zapada", ustvrdila je.

Analitičari su sada također oprezni da bi Kina, koja je ušla u BRICS partnerstvo s Rusijom, mogla slijediti Putinovo vodstvo i uzurpirati teritorij u Tajvanu. "Jedno što mogu sa sigurnošću reći jest, ako Kina napadne Tajvan, da će to imati goleme posljedice", kazala je.

Plan Moskve je sada produžiti rat i iscrpiti ukrajinske saveznike. “Putin razumije da ne može dobiti ovaj rat na bojnom polju. Jedini način na koji može pobijediti jest da od toga napravi dugotrajan rat. Jedino može iscrpiti i polarizirati Zapad kako bi bio siguran da nećemo podržati Ukrajinu. Jedini način na koji možemo završiti ovaj rat jest da pošaljemo Ukrajini ono što joj treba da se obrani", zaključila je dr. Ivana Stradner.

