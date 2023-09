Eksplozije odjeknule u Rusiji: Oboreni dronovi, krhotine pale u središte najvećeg južnog grada

Pentagon je u srijedu najavio novi paket vojne pomoći za Ukrajinu u vrijednosti do 175 milijuna dolara, uključujući streljivo za tenkove Abrams s osiromašenim uranijem, što je prvi put da Washington Kijevu šalje kontroverznu protutenkovsku municiju.

Tijek događaja:

6:57 - Lučka infrastruktura oštećena je tijekom trosatnog napada ruskih bespilotnih letjelica na dunavsku luku Izmail, objavio je regionalni guverner u objavi na Telegramu. Oleg Kiper rekao je da je napad četvrti napad na luku, na jugu regije Odesa, u pet dana. Rekao je da su oštećeni civilna i lučka infrastruktura, silos za žito i upravna zgrada, dok je vozač kamiona zadobio lakšu ozljedu noge.

Rusija je pojačala napade na ukrajinske luke od srpnja, kada se povukla iz sporazuma koji je Kijevu dopuštao izvoz žitarica preko crnomorskih luka.

6:25 - Zabilježene su eksplozije u ruskom gradu Rostovu, u blizini sjedišta zapovjedništva južnog vojnog okruga, koje igra ključnu ulogu u ruskoj invaziji na Ukrajinu i bilo je jedno od mjesta koje je zauzeo pokojni vođa Wagnera Jevgenij Prigožin tijekom njegove prekinute pobune u lipnju . Regionalni guverner Vasily Golubev rekao je na Telegramu da su najmanje tri zgrade i nekoliko automobila oštećeni, a jedna osoba ozlijeđena nakon što je ruska protuzračna obrana oborila dvije ukrajinske bespilotne letjelice koje su gađale grad, samo 100 km istočno od granice s Ukrajinom.

Golubev je rekao da su ostaci jedne bespilotne letjelice pali izvan grada, dok je druga pala "u središte, na području ulice Puškinskaja 42". Rostov je najveći grad u južnoj Rusiji i glavni je grad regije Rostov koja graniči s dijelovima istočne Ukrajine gdje bjesni rat.

Dom je zapovjedništva ruskog južnog vojnog okruga, čija se 58. kombinirana armija bori protiv Kijevove protuofenzive u južnoj Ukrajini, prema istraživačkom centru Instituta za proučavanje rata (ISW).

U Rostovu se također nalazi zapovjedni centar ruske združene grupe snaga u Ukrajini kao cjelini i stoga je ključno logističko središte za rusku vojsku.

