'Razmatramo mogućnost ograničavanja javnog i međugradskog prijevoza'

Budući da se mnogi i dalje ne pridržavaju preporuka da ostanu kod kuće i ne ulaze u socijalni kontakt s drugima, razmatra se mogućnost ukidanja javnog, ali i međugradskog prijevoza, uključujući autobuse i vlakove.

– Moramo djelima pokazati da su ljudi i životi naša najveća vrijednost. Iako to mnogima još nije jasno, činjenica je ako se ne pridržavamo mjera znatno se povećava mogućnost da budemo zaraženi i da zarazimo druge, a da toga nismo ni svjesni. Što se više zadržavamo u kućama, pogotovo stariji ljudi, bit će nam bolje svima. S obzirom na ove analize koje smo dobili od naših Stožera na lokalnim razinama, mi intenzivno razmatramo mogućnost ograničavanja javnog prijevoza, ali i međugradskog prijevoza i to autobusima i vlakovima. Taksi službu zasad ne bi dirali jer epidemiolozi nalaze da to još nije u toj mjeri ugrožavajuće za ljude koji se voze u taksiju – rekao je na konferenciji Stožera civilne zaštite ministar Davor Božinović.

VIDEO Ovo su detalji novouvedenih mjera: Nema više druženja, od sada najviše petero ljudi smije biti zajedno na jednom mjestu!

– Odlučili smo propisati mjere prilikom sklapanja braka i životnih partnerstava, ali i pogreba, jedno i drugo će se organizirati u krugu najbliže obitelji. Također, i jedno i drugo će se organizirati bez svadbenih svečanosti, a ispraćaji bez usluga glazbenog karaktera, dostave svijeća i cvijeća. Što se tiče dječjih igrališta, njih stavljamo izvan uporabe i dodatno ograđivano zaštitnim trakama. Ono što je poruka, poštujte naše odluke jer samo tako možemo postići uspjeh. Pohvalio bih sve građane koji se njih drže, pohvalio bi sve koji pomažu starijim sugrađanima. Što se tiče iracionalne kupovine, više nego što je nekome potrebno, ja molim stvarno sve da se ponašaju savjesno i odgovorno i solidarno. Ne bismo željeli i tu uvoditi neke restrikcije, ali ako se bude ponavljalo morat ćemo i tome pristupiti. Što se više pridržavamo mjera koje se donose, bit će manje potrebe za restrikcijama – rekao je Božinović.