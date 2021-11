Ravnateljica Štampara: 'Rastu asimptomatski slučajevi, možda ćemo testirati i cijepljene'

Dr. sc. Sandra Šikić, v. d. ravnateljice Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar u emisiji Dobro jutro, Hrvatska rekla je kako je s obzirom na masovnija testiranja uočen sve veći broj asimptomatskih ljudi koji nemaju nikakve simptome te kako se očekuje porast broja istih.

- Dobro je da se ti ljudi detektiraju, zato što će se tako spriječiti širenje infekcije COVID bolesti, naglasila je i dodala da asimptomatsko znači da zaraženi nema nikakve tegobe, ni respiratorne smetnje, ali bolest može prenijeti drugoj osobi.

Osobu koju zarazi asimptomatski bolesnik, može dobiti teži simptomatski oblik bolesti, ako ima slabiji imunitet - govori.

COVID potvrde se mogu dobiti cijepljenjem, preboljenjem bolesti i testiranjem, kako kaže, to je doprinijelo otkrivanju asimptomatskih slučajeva. Šikić je rekla kako je nepobitno i znanstveno dokazano da je rizik za prijenos virusa cijepljenih osoba višestruko manji od osoba koje nisu cijepljene.

- Puno je manja vjerojatnost da cijepljene osobe šire bolest. Ako imate antitijela u sebi i kada se zarazite niste toliko rizični za ostale, naglašava te ističe da ako brojke zaraženih budu ovako rasle, nije isključeno da se testiraju i cijepljeni.

Žao mi je što se društvo toliko polariziralo na cijepljene i necijepljene. Uvjerena sam da svi imamo isti cilj a to je da se vratimo normalnom životu, ali jedini je put tome cijepljenje. To je najučinkovitiji alat do normalnog života - rekla je.

Naglašava kako je nedvojbeno da cijepljenje sprječava teže oblike bolesti, što je ključno za održavanje normalnog funkcioniranja zdravstvenog sustava i to ne samo za COVID bolesnike, već i za sve druge bolesnike.

Šikić ističe da se u što kraćem vremenu treba cijepiti što više ljudi kako bi se stekao kolektivni imunitet. Kako kaže, neophodno je da se oni koji su se cijepili prije 6 mjeseci, odazovu cijepljenju 3. dozom kako bi podigli svoju zaštitu i dodatno širenje infekcije.

- Važno je naglasiti da se cijepljeni ne smiju opustiti. Potrebno je držati se osnovnih mjera jer jedino tako možemo sačuvati zdravstveni sustav - govori i dodaje kako je to najveći cilj, a put k tome je cijepljenje.