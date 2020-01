Ravnatelj SOA-e: Terorizam i strana špijunaža sad su i cyber izazovi

Kibernetička sigurnost postaje jedan od najvećih izazova za sigurnosne službe i privatnih kompanija i državnih institucija. Milijuni skrivenih napada odvijaju se svakodnevno, a meta su svi – od financijskih institucija, poslovnih postrojenja, državnih servera do računala i mobitela građana. Na velikoj konferenciji Cybertech 2020. u Tel Avivu u Izraelu održava se globalno okupljanje kibernetičkih stručnjaka, a među njima je sudjelovao i ravnatelj Hrvatske SOA-e Daniel Markić, koji je u Tel Avivu održao i stručno predavanje. U Tel Avivu smo razgovarali s Markićem o hrvatsko-izraelskoj suradnji, ali i o cyber opasnostima koje prijete Hrvatskoj.

Prvi puta ste sudjelovali na Cybertechu u Izraelu, i to kao govornik, kakvi su vam dojmovi?

Ovo je ogroman događaj. Tisuće ljudi je u dvorani, a znate, za ravnatelja tajne službe to je stvarno novo iskustvo – biti na pozornici i govoriti pred tolikim brojem ljudi. Inače smo iza pozornice ili iza publike.

Na što ste se fokusirali u vašem izlaganju?

Govorili smo o novim cyber izazovima. Sve službe, ne samo naša, moraju gledati u budućnost i definitivno da je cyber područje na koje se moramo fokusirati. Svi izazovi koje viđamo u našem redovnom radu, uzet ću dva primjera – terorizam i stranu špijunažu, sada vidimo i na području kibernetičke sigurnosti.

Možete li istaknuti primjer?

Upravo ta dva, možemo govoriti o terorizmu. Znamo da teroristi šire svoju propagandu, regrutiraju...

U Hrvatskoj?

Ne u Hrvatskoj, općenito. Problem terorizma u Hrvatskoj nije akutan iako smo fokusirani na njega. Ali znamo da te pojave postoje. Znači, na internetu, regrutiranje, komuniciranje, propaganda, priprema terorističkih akata pa čak i financiranje određenih operacija cyber novcem.

Kako se hrvatske tajne službe pripremaju za takve izazove?

Hrvatske tajne službe ponajprije moraju upoznati to novo područje, investirati u nove tehnologije i u stručne mlade ljude koje ćemo osposobiti i na razini svih državnih institucija pripremati novi okvir na kojem ćemo moći raditi.

Veliki je globalni problem porast “deep fakea”, je li SOA spremna za takve manipulacije?

Itekako. To sam koristio i u svom govoru u Izraelu. “Deep fake” je ozbiljan problem, jedan od izazova za službu. Više nije pitanje imamo li premalo informacija, sada imamo previše informacija i moramo selektirati. I drugo, treba prepoznati što je lažna, a što prava informacija.

Uspijevate li u tome?

Pa trudimo se jako.

Koliko Hrvatska ulaže u kibernetičku sigurnost?

Ulaže dosta. Sva naša tijela, a pogotovo Ministarstvo obrane koje se uvelike bavi time.

Koliko SOA ulaže u taj dio?

Stvorili smo cyber centar koji već povezuje cijelu našu administraciju i naša ministarstva, i započet ćemo povezivanje i s određenim privatnim kompanijama važnima za Hrvatsku.

Koliki budžet ima Cyber centar unutar SOA-e, je li to jedan posto ili ipak više?

Sigurno je više. I u budućnosti će biti sve više.

Spominjete da Hrvatska nije toliko izravno izložena terorističkim prijetnjama, ali gdje vidite opasnosti za Hrvatsku?

Svake godine SOA dobiva službene zadaće koje mora obaviti u tekućoj godini. Imali smo Vijeće za nacionalnu sigurnost koje broji terorizam, borbu protiv organiziranog kriminala, radikalizam... Što se tiče vanjskih utjecaja, mogli bismo istaknuti ono što nije na listi, a to je regionalna stabilnost. Želimo biti u stabilnoj regiji gdje se normalno živi i posluje, to će biti dobro za sve, a ponajprije za Hrvatsku. Iz regionalne nestabilnosti pojavljuju se svi ti problemi, a među njima i terorizam.

Ima li u Hrvatskoj cyber napada iz nekih drugih zemalja?

Cyber napada, nažalost, imamo. Imamo ih dosta i borimo se protiv toga.

Koliko ih ima?

To je teško reći u brojkama. Imamo cijelu lepezu napada, od manjih do značajnijih. To je u porastu, ali to nije samo u Hrvatskoj, porast je u cijelom svijetu. Imamo sve vrste napada po veličini i po svim vrstama počinitelja. Kreće od pojedinaca, može se raditi o organiziranim bandama i organiziranom kriminalu, a, na žalost, imamo pojave da i države stoje iza njih.

A što je s građanima koji također mogu biti izravno napadnuti? U Izraelu imaju hitni broj 119 na koji i građani i tvrtke mogu prijaviti cyber napad i stručne kibernetičke službe odmah reagiraju, besplatno.

MUP ulaže puno napora u razvijanju sposobnosti na tom polju. Nedavno je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potpisivao ugovor s državom Izrael na području kibernetičke sigurnosti i mislim da je policija tu napravila ogroman korak kako bi zaštitila građane.

Jesu li hrvatski građani sigurni na internetu?

Mislim da su prilično sigurni, ali znate, naš je posao da budemo budni i spremni da ih zaštitimo i više.

Mnogi građani ne paze na svoju sigurnost online, a kako je to u tajnoj službi. Pazite li kako se otvara i klika po mailovima?

Ponašamo se kao svaki odgovorni građanin. Dakako da imamo i vlastite sustave za komuniciranje koje u službenim zadaćama isključivo koristimo.

Spajate li se ikada na Wi-Fi mrežu kad ste na putu?

Ovisi koji mobilni uređaj koristim. Kad putujem, na ovakvim događajima imam mobitel koji koristim privatno i spajam se na WiFi kao bilo koji drugi građanin. U njemu nema interesantnih dokumenata i nema nikakve štete ni da ga izgubim.

Što ste naučili od Izraela?

Hrvatske institucije imaju razvijenu suradnju s Državom Izrael. Bilo je puno posjeta zadnjih nekoliko godina. Predsjednica Republike bila je u posjetu, premijer je imao susret s Netanyahuom, u Izraelu su bili i ministri obrane i unutarnjih poslova... Mi smo mala zemlja i moramo učiti od najboljih. Naravno da Izrael za nas može biti izuzetan primjer.

Bliži vam se kraj mandata, gdje ćete nastaviti karijeru?

Ne znam, to će biti odluka predsjednika Vlade i predsjednika Republike.

Na konferenciji Cybertech cijeli je niz kompanija iz sektora kibernetičke sigurnosti, a mnoge traže talentirane stručnjake i nude visoke iznose pa i one od 8000 eura i više. Možda i vama ponude prilike?

Gledajte, kada ste u tom poslu i ako ste dokazali da možete i da znate, uvijek se pruži puno prilika.

Vidite li se u privatnom sektoru?

Vjerojatno će doći do toga jednog dana, u to uopće ne sumnjam. Ja sam vojnik gotovo 30 godina i kada dođe trenutak da skinem uniformu, bit ću spreman.

Može li Hrvatska kao mala zemlja uz suradnju sa zemljama poput Izraela preskočiti razliku na područjima kao što je kibernetička sigurnost?

Naša je zemlja dužna uložiti u međunarodnu suradnju. Ako nemate novac, morate imati dobra partnerstva. I zato SOA prednjači, a to je dokazala na puno primjera. Iznimna mi je čast bila to što sam bio pozvan da otvorim ovaj događaj, a ove će godine biti i drugih javnih događaja na kojima će SOA prednjačiti.

U Hrvatskoj? Na što mislite?

Da, u Hrvatskoj. Realizirat će se novi projekti na planu obavještajne suradnje na razini EU i tu će SOA biti jedan od lidera.