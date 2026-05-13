VEĆA ODGOVORNOST

Vizija za jaču Europu: Glavni tajnik predstavio 'NATO 3.0' pa pohvalio Trumpa

NATO's Secretary General Rutte speaks at the Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute
KEVIN LAMARQUE/REUTERS
VL
Autor
Šimun Ilić
13.05.2026.
u 20:13

Naglasio je kako savez mora dodatno povećati vojne kapacitete, proizvodnju oružja i obrambenu potrošnju uoči ovogodišnjeg NATO summita u Ankari. Objašnjavajući koncept "NATO-a 3.0", Rutte je rekao da bi SAD i dalje ostao ključni oslonac saveza kroz nuklearnu i konvencionalnu vojnu moć, dok bi europske članice morale preuzeti veću odgovornost za klasičnu obranu kontinenta.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte predstavio je novu viziju saveza pod nazivom “NATO 3.0”, poručivši da savez mora postati “jača Europa unutar jačeg NATO-a”, uz veću odgovornost europskih država za vlastitu obranu, piše Anadolu.

Govoreći nakon sastanka skupine Bukureštanske devetke (B9), Rutte je upozorio da Rusija i dalje predstavlja “najveću i najizravniju prijetnju” NATO-u zbog rata u Ukrajini. “Ne smijemo spuštati gard. Uvijek ćemo učiniti sve što je potrebno kako bismo obranili svaki pedalj teritorija NATO-a”, rekao je.

Naglasio je kako savez mora dodatno povećati vojne kapacitete, proizvodnju oružja i obrambenu potrošnju uoči ovogodišnjeg NATO summita u Ankari. Objašnjavajući koncept “NATO-a 3.0”, Rutte je rekao da bi SAD i dalje ostao ključni oslonac saveza kroz nuklearnu i konvencionalnu vojnu moć, dok bi europske članice morale preuzeti veću odgovornost za klasičnu obranu kontinenta. Ponovno je pohvalio američkog predsjednika Donald Trump zbog pritiska na saveznike da povećaju izdvajanja za obranu.

Rutte je rekao da neke članice NATO-a sada planiraju premašiti cilj od pet posto BDP-a za obranu i prije 2035. godine. Dotaknuo se i napetosti između SAD-a i pojedinih europskih saveznika nakon američkih i izraelskih udara na Iran, priznajući da među nekim članicama postoji “razočaranje u Sjedinjene Države”.

Ipak, naglasio je da saveznici sada surađuju na sigurnosti Hormuškog tjesnaca, uključujući razminiranje i raspoređivanje vojnih kapaciteta. Govoreći o ratu u Ukrajini, Rutte je poručio da NATO mora nastaviti vojnu pomoć Kijevu te dodao da je “lopta sada jasno u Putinovom dvorištu”. “On mora pokazati spremnost za stvarne mirovne pregovore, a to zasad ne čini”, rekao je Rutte.

Mark Rutte NATO

Komentara 5

Pogledaj Sve
BL
Bloomberg
20:34 13.05.2026.

Nemam pojma ko je njega birao, on nema u sebi lojalnosti, da ne nabrajam što sve nema, svakom pametnom je jasno. Osim toga ne djeluje kao neki kapacitet kojeg ne bi Kolinda mogla zamijeniti , a svi znamo njene kapacitete, tak da je NATO već u startu sa takvim ljudima hendikepiran.

JE
Jelko
20:27 13.05.2026.

Kakav savez kada su granice ilegalni imigranti prolaze bez problema ispada kada bi Rusi htjeli doći mogli bi to bez problema

Avatar Heisenberg
Heisenberg
20:26 13.05.2026.

Kakav ljigavac, užas!

PROMJENA RETORIKE

Žestoki kritičar režima u Putinovim riječima vidi želju za krajem rata: 'Jeste li vidjeli kako je nazvao Zelenskog?'

Ruski predsjednik Vladimir Putin posljednjih je dana primjetno ublažio retoriku prema Volodimiru Zelenskom. Pozornost je posebno izazvalo to što je nakon parade 9. svibnja ukrajinskog predsjednika prvi put od početka invazije nazvao “gospodinom Zelenskim”, što brojni analitičari i kritičari Kremlja, uključujući Mihaila Hodorkovskog, vide kao mogući signal da Moskva i Kijev ozbiljnije razmatraju pregovore o primirju i nastavku mirovnih razgovora.

