Vizija za jaču Europu: Glavni tajnik predstavio 'NATO 3.0' pa pohvalio Trumpa

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte predstavio je novu viziju saveza pod nazivom “NATO 3.0”, poručivši da savez mora postati “jača Europa unutar jačeg NATO-a”, uz veću odgovornost europskih država za vlastitu obranu, piše Anadolu .

Govoreći nakon sastanka skupine Bukureštanske devetke (B9), Rutte je upozorio da Rusija i dalje predstavlja “najveću i najizravniju prijetnju” NATO-u zbog rata u Ukrajini. “Ne smijemo spuštati gard. Uvijek ćemo učiniti sve što je potrebno kako bismo obranili svaki pedalj teritorija NATO-a”, rekao je.

Naglasio je kako savez mora dodatno povećati vojne kapacitete, proizvodnju oružja i obrambenu potrošnju uoči ovogodišnjeg NATO summita u Ankari. Objašnjavajući koncept “NATO-a 3.0”, Rutte je rekao da bi SAD i dalje ostao ključni oslonac saveza kroz nuklearnu i konvencionalnu vojnu moć, dok bi europske članice morale preuzeti veću odgovornost za klasičnu obranu kontinenta. Ponovno je pohvalio američkog predsjednika Donald Trump zbog pritiska na saveznike da povećaju izdvajanja za obranu.

Rutte je rekao da neke članice NATO-a sada planiraju premašiti cilj od pet posto BDP-a za obranu i prije 2035. godine. Dotaknuo se i napetosti između SAD-a i pojedinih europskih saveznika nakon američkih i izraelskih udara na Iran, priznajući da među nekim članicama postoji “razočaranje u Sjedinjene Države”.

Ipak, naglasio je da saveznici sada surađuju na sigurnosti Hormuškog tjesnaca, uključujući razminiranje i raspoređivanje vojnih kapaciteta. Govoreći o ratu u Ukrajini, Rutte je poručio da NATO mora nastaviti vojnu pomoć Kijevu te dodao da je “lopta sada jasno u Putinovom dvorištu”. “On mora pokazati spremnost za stvarne mirovne pregovore, a to zasad ne čini”, rekao je Rutte.