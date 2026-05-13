Božinović poklopio oporbu: 'Govorite o preplavljenosti stranim radnicima, a pogledajte što se događa s brojkama'

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u Hrvatskom saboru da se nisu ostvarile prognoze o naglom rastu broja stranih radnika u Hrvatskoj, istaknuvši da podaci pokazuju pad broja izdanih dozvola za boravak i rad. Govoreći tijekom rasprave o Zakonu o strancima, Božinović je rekao kako se nisu obistinila upozorenja dijela oporbe i analitičara da će Hrvatska već 2025. imati oko 500.000 stranih radnika.

— Davor Božinović (@DavorBozinovic) May 13, 2026

Prema njegovim riječima, prošle godine izdano je 35.806 dozvola manje nego 2024., što predstavlja pad od 17,3 posto. “Trend je takav da imamo smanjenje potrebe za stranom radnom snagom i jačanje aktivacije domaće radne snage”, rekao je Božinović, dodajući da se isti trend nastavio i u prva četiri mjeseca ove godine. U tom je razdoblju, naveo je, izdano pet posto manje dozvola nego u istom razdoblju lani, odnosno 3438 manje. Ministar je odbacio tvrdnje o “preplavljenosti” Hrvatske stranim radnicima, istaknuvši da brojke pokazuju suprotan smjer. “Ovdje se govori o porastu i preplavljenosti strancima, a nama brojevi iz godine u godinu padaju”, rekao je.

Kasnije je na društvenim mrežama objavio snimku svog saborskog govora uz poruku da je Hrvatska odabrala restriktivniji pristup migracijskoj politici, oslanjajući se na iskustva drugih europskih zemalja. “Hrvatska je izabrala restriktivniji pristup, učeći iz iskustava zemalja koje sustav nisu gradile na vrijeme. Reagirali smo odgovorno i pravodobno, bez dramatiziranja i galame, kako bismo odgovorili na potrebe gospodarstva i osigurali stabilnost sustava”, poručio je Božinović.