Cyber rizici najveća prijetnja tvrtkama

Cyber incidenti postali su najveća prijetnja poslovnom svijetu, prema novom izvješću “Allianzov barometar rizika za 2020.” s 39 posto odgovora zabrinutih menadžera na tu temu.

S prve je pozicije opasnosti “hakiranje” istisnulo višegodišnji najvažniji rizik, zastoj u poslovanju, koji je dva postotna boda niže. Među najvećim prijetnjama su i pravna nesigurnost i klimatska kriza: promjene zakonodavstva i propisa popele su se na treće mjesto s 27 posto odgovora, a klimatske promjene koje drže sedmo mjesto sa 17 posto odgovora skočile su za najviše mjesta na globalnoj razini.

Pitanje konkurentnosti

Godišnje istraživanje svjetskih poslovnih rizika, koje tradicionalno provodi Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), bazirano je na anketiranju 2718 stručnjaka iz više od 100 zemalja, uključujući glavne izvršne direktore, upravitelje rizikom, brokere i stručnjake za osiguranje.

Prema rezultatima istraživanja koje se provodi već devetu godinu, osviještenost o cyber prijetnjama narasla je strelovito posljednjih nekoliko godina, a pokreće je sve veća ovisnost kompanija o podatkovnim i informatičkim sustavima i niz velikih incidenata. Prije sedam godina taj je rizik bio tek na 15. mjestu sa samo šest posto odgovora! Kod promjena zakonodavstva i propisa i klimatske krize, odgovorni kao najveće “potprijetnje” apostrofiraju trgovinski rat između SAD-a i Kine, Brexit i globalno zatopljenje.

– Naravno, postoje mnogi drugi scenariji štete i zastoja s kojima se treba suočiti, no ako se korporacijski odbori i upravitelji rizicima ne budu bavili cyber rizicima i rizicima od klimatskih promjena, to će vrlo vjerojatno imati važan utjecaj na radnu učinkovitost njihovih društava, financijske rezultate i ugled među ključnim dionicima. To su pitanja konkurentne prednosti i poslovne otpornosti u dobu digitalizacije i globalnog zatopljenja – komentirao je Joachim Müller, glavni izvršni direktor AGCS-a.

Napadi, pobune, nemiri...

Rastu napadi ucjenjivačkim softverom (ransomware) i incidenti zavaravanja (spoofing), slijede kazne i sudski sporovi zbog povrede privatnosti nakon događaja.

– Prije pet godina uobičajeni zahtjev za iznudu iznosio bi desetke tisuća dolara, danas može iznositi milijune – otkriva Marek Stanislawski, zamjenik glavnog direktora odjela za cyber pitanja u društvu AGCS.

Kad je posrijedi klima, poduzeća najviše strahuju od povećanja razine mora, intenzivnijih suša, jačih oluja i velikih poplava koji prijete tvornicama i drugoj korporacijskoj imovini i zbog poveznica prijevoza i energije koje povezuju lance opskrbe. Posao trpi i uslijed preseljenja postrojenja i mogućih učinaka tržišta i zakonodavstva: pokrenuto je više sudskih sporova protiv velikih proizvođača ugljičnog dioksida u 30 zemalja, većina u SAD-u.

Štete donose i pobune, građanski nemiri i teroristički napadi, primjerice u Hong Kongu, Čileu, Boliviji, Kolumbiji i Francuskoj. Prošle je godine uvedeno je oko 1300 novih trgovinskih prepreka. Novi regulatorni izazovi u sljedećem desetljeću usredotočit će se na učinak na okoliš, smanjenje emisija ugljika i klimatske promjene, a procjenjuje se da će učinak na trgovačka društva biti opsežan poput onog kojeg su donijela nova pravila za računovodstvo i zaštitu podataka.