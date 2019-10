Markić: Optužbe iz BiH postale su primjer lansiranja lažnih vijesti

Ravnatelj hrvatske Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) Daniel Markić na poziv Europske komisije sudjelovao je sredinom listopada u Bruxellesu u raspravi o lažnim vijestima i dezinformacijama na Sigurnosnom simpoziju Europske komisije.

Zanimljivo je da je, govoreći o dezinformacijskim operacijama, kao konkretan primjer naveo slučaj kada su lažne vijesti o tome da je SOA poticala terorizam proširili mediji i pojedini dužnosnici Hrvatskoj susjedne zemlje. Zemlja o kojoj je Markić govorio je Bosna i Hercegovina, a skandal koji je postao školski primjer širenja lažnih vijesti (fake news) zbio se u ožujku ove godine kada je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić iznenada objavio da hrvatska SOA pokušava angažirati radikalne islamiste u BiH da prenose eksploziv i oružje u BiH kako bi Hrvatska imala argumente o terorističkoj opasnosti za sebe.

Tamošnji portal Žurnal.info, koji ima dobre veze s vrhom obavještajno-sigurnosnih struktura BiH, objavio je niz priča i svjedočenja osoba iz vehabijsko-selefijskih krugova koje su, navodno, hrvatske sigurnosno-obavještajne strukture pokušavale vrbovati te uz njihovu pomoć u BiH prebacivati oružje i eksploziv koji bi bili pohranjeni u islamske vjerske objekte i slične ustanove.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Mektić i Žurnal.info imenovali su i neke hrvatske diplomate koji su u BiH gradili takvu mrežu radi “hranjenja islamskog radikalizma”. Sigurnosno-obavještajna struktura Hrvatske odmah je dala do znanja da su i svi svjetski partneri RH i SOA-e zaprepašteni takvim potezom ministra sigurnosti BiH Mektića, kao i time što je on uopće i pomislio poigrati se u političke svrhe prizivanjem prijetnji islamskog radikalizma. SOA je tada čak poslala poruku da će morati pretpostaviti da su Mektić i njegovi sponzori u obavještajnoj strukturi BiH tom operacijom ugrozili nacionalnu sigurnost Hrvatske, ali i BiH. Upravo zato, dogodi li se nakon poigravanja stvarima s kojima igre nema, neki teroristički čin, Hrvatska će za to odgovornim držati upravo Mektića i njegove sponzore u vlasti BiH.

Slučaj se bio brzo ispuhao, a Mektić je doživio da ga za širenje lažnih vijesti prokaže i Tužiteljstvo BiH. Pokazalo se da je lansiranje tih doista nevjerojatnih lažnih vijesti rezultat osobnih nastojanja Mektića da zadrži svoju poziciju, te interesa dijela bošnjačkog vrha i obavještajnih struktura BiH da nadvladaju i udalje neke kadrove Hrvate koji su im smetali. Previše su se zaigrali, pa je taj skandal zaprijetio narušavanjem partnerskih odnose SOA-e i bosanskohercegovačke OSA-e.

Mjesecima poslije, skandali oko OSA-e i dalje traju, a jedan je od skandala objava vijesti da je direktor OSA-e Osman Mehmedagić ostao bez diplome koju je stekao na banjalučkom Univerzitetu za poslovne studije. Prosvjetna inspekcija RS-a prije je “utvrdila brojne propuste u diplomi”, a Mehmedagićeva žalba na to je odbijena.

Poučna priča o “fake news” u izvedbi dijela obavještajno-sigurnosnih vrhova BiH tako je postala predmet rasprave u kojoj su sudjelovali i Madeline de Cock Buning, čelnica Visoke stručne skupine za lažne vijesti i dezinformacije, Alastaira Macdonalda, šefa ureda Reutersa u Bruxellesu, te prof. dr. Irina Gurevič s Odjela za računalne znanosti Tehničkog sveučilišta u Darmstadtu. Moderatorica je bila Shada Islam, direktorica za strategiju u trustu mozgova Friends of Europe.

Markić je zaključio da hibridne prijetnje zahtijevaju jačanje otpornosti cijelog društva.