Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 207
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZ SIGURNOSNIH RAZLOGA

Slovačka zatvorila granicu s Ukrajinom na nekoliko sati

Foto: REUTERS
1/2
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
13.05.2026.
u 20:31

Slovačka privatna televizijska postaja TA3 izvijestila je nedugo zatim da su granični prijelazi ponovno otvoreni nakon otprilike dva sata.

Slovačke vlasti objavile su u srijedu da zatvaraju granicu s Ukrajinom radi sigurnosnih razloga, nakon snažnih ruskih bombardiranja obližnjeg prekograničnog grada Užhoroda, no nakon nekoliko sati granica je ponovno otvorena. "Iz sigurnosnih razloga, svi granični prijelazi na granici s Ukrajinom su zatvoreni ... do daljnjega", objavila je slovačka uprava za granice u priopćenju proslijeđenom medijima.

Slovačka privatna televizijska postaja TA3 izvijestila je nedugo zatim da su granični prijelazi ponovno otvoreni nakon otprilike dva sata. Ova odluka donesena je u trenutku kada je Užhorod doživio najveći ruski zračni napad od početka rata. "Nastavljamo vrlo pomno pratiti situaciju", dodala je slovačka policija. Prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija, Rusija je u srijedu lansirala najmanje "800 dronova" na Ukrajinu, ubivši najmanje šest osoba.

U Mađarskoj je ministrica vanjskih poslova Anita Orban "oštro osudila" ruske napade u ukrajinskoj Zakarpatskoj oblasti, domu velike mađarske manjine.

Novi veliki uspjeh grupe Lelek na Euroviziji! Hrvatska prestigla favorite, više pregleda imala samo jedna država
Ključne riječi
Slovačka Ukrajina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

NATO's Secretary General Rutte speaks at the Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute
Video sadržaj
5
VEĆA ODGOVORNOST

Vizija za jaču Europu: Glavni tajnik predstavio 'NATO 3.0' pa pohvalio Trumpa

Naglasio je kako savez mora dodatno povećati vojne kapacitete, proizvodnju oružja i obrambenu potrošnju uoči ovogodišnjeg NATO summita u Ankari. Objašnjavajući koncept “NATO-a 3.0”, Rutte je rekao da bi SAD i dalje ostao ključni oslonac saveza kroz nuklearnu i konvencionalnu vojnu moć, dok bi europske članice morale preuzeti veću odgovornost za klasičnu obranu kontinenta.

Putin
Video sadržaj
10
PROMJENA RETORIKE

Žestoki kritičar režima u Putinovim riječima vidi želju za krajem rata: 'Jeste li vidjeli kako je nazvao Zelenskog?'

Ruski predsjednik Vladimir Putin posljednjih je dana primjetno ublažio retoriku prema Volodimiru Zelenskom. Pozornost je posebno izazvalo to što je nakon parade 9. svibnja ukrajinskog predsjednika prvi put od početka invazije nazvao “gospodinom Zelenskim”, što brojni analitičari i kritičari Kremlja, uključujući Mihaila Hodorkovskog, vide kao mogući signal da Moskva i Kijev ozbiljnije razmatraju pregovore o primirju i nastavku mirovnih razgovora.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!