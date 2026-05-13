Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 207
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISKRENO U NAŠOJ EMISIJI

VIDEO Mia Kovačić: Ima i muškaraca s ovih prostora iz Epsteinovih mailova, a o njima mediji nisu pisali

Zagreb: Mia Kovačić gošća emisije "Show na kvadrat"
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/11
Autor
Zvonimir Milaković
13.05.2026.
u 20:00

Televizijska voditeljica Mia Kovačić gošća je nove epizode naše emisije "Show na kvadrat". Emisiju pogledajte videom u ovom tekstu ili na našem YouTube kanalu.

Voditeljica In Magazina na Novoj TV, Mia Kovačić, nova je gošća Večernjakove emisije Show na kvadrat. U razgovoru se osvrnula na svoju više od dvadeset godina dugu karijeru, profesionalni razvoj, 17. rođendan emisije koju vodi, ali i na osjetljivu temu koja je posljednjih mjeseci privukla veliku pozornost javnosti. Naime, prije nešto više od dva mjeseca njezino se ime našlo u fokusu dijela domaćih medija nakon što se pojavilo u kontekstu objavljenih mailova povezanih s ozloglašenim Jeffreyjem Epsteinom. Pojedini su mediji tu informaciju prenijeli bez prethodnog kontakta s njom i bez traženja komentara, čime joj je, kako sama ističe, uskraćena mogućnost da pravodobno objasni okolnosti i jasno kaže kako nema nikakve veze ni s Epsteinom ni s osobom koja ga je u jednom od mailova navodno htjela upoznati s njom. Kovačić je za tu vijest doznala istodobno kada i javnost, a slučaj je otvorio niz važnih pitanja o odgovornosti medija, granicama senzacionalizma i načinu na koji društvo tretira žene čija se imena nađu u osjetljivim kontekstima. Posebno se nameće pitanje štiti li hrvatsko društvo dovoljno žrtve ili ih, naprotiv, prečesto izlaže dodatnoj stigmatizaciji. U emisiji Show na kvadrat Mia je prvi put opširnije govorila o ovoj temi. Prisjetila se svoje prve reakcije, reakcije roditelja i bliskih ljudi, ali i načina na koji je dio medija pristupio cijelom slučaju. Naglasila je i kako se, nakon što je njezino ime istaknuto u javnosti, nije jednako detaljno pisalo o muškarcima s ovih prostora čija su se imena također spominjala u istom kontekstu.

CIJELA EMISIJA:

Takav nerazmjer, smatra, otvara pitanje položaja žena u društvu, njihove izloženosti javnoj osudi i činjenice da se u sličnim slučajevima pozornost nerijetko preusmjerava s ključnog problema, predatora, sustava moći i mogućih žrtava na žene koje se u priči nađu bez vlastite volje. "Taj čovjek me htio pretvoriti u žrtvu, i mislim da smo na toj priči pali", kazala je te dodala: "Mi ne znamo u kojem smjeru idu svi ti Epsteinovi mailovi, a ja mislim da je to puno gore nego što to može naš mozak percipirati. Bila je žena žrtva i predator muškarac. Pucalo se po žrtvi i ženi. Nisam sigurna da je muškarac, a bilo je nekih muškaraca s ovih prostora koji su spomenuti u tim mailovima, a o njima se dalje nisu pisali tekstovi u medijima", istaknula je Mia Kovačić. Osim o medijskom tretmanu cijelog slučaja, Kovačić je govorila i o komentarima na društvenim mrežama. Posebno ju je, kaže, iznenadilo to što su se među osuđujućim komentarima našli i komentari žena, što dodatno pokazuje koliko je tema javnog srama, stigmatizacije i odnosa prema potencijalnim žrtvama još uvijek duboko ukorijenjena u društvu. Razgovor s Mijom Kovačić zato nije bio samo osvrt na jedan medijski slučaj, nego i šira rasprava o odgovornosti javnog prostora, novinarskoj etici, položaju žena i načinu na koji društvo reagira kada se nečije ime bez konteksta i provjere nađe u naslovima. Cijelu emisiju možete pogledati u ovom tekstu ili na našem YouTube kanalu OVDJE.

Sadržaj objavljen na ovom portalu zaštićen je autorskim pravima. Nije dozvoljeno preuzimanje i prenošenje cjelovitog teksta. Dopušteno je prenošenje dijelova sadržaja uz obavezno navođenje izvora Večernji list i postavljanje aktivnog linka na originalni članak.

FOTO Voditeljica Mia Kovačić nova je gošća emisije "Show na kvadrat"
Zagreb: Mia Kovačić gošća emisije "Show na kvadrat"
1/11

Ključne riječi
Jeffrey Epstein Epstein in magazin voditeljica podcast emisija Zvonimir Milaković Show² Show2 Show na kvadrat mia kovačić showbiz

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar dmitarX
dmitarX
20:46 13.05.2026.

Ima li zena, draga?

Avatar Tombstone
Tombstone
20:39 13.05.2026.

Da! Spominju se samo oni koji po tim dokumentima nisu krivi, a jos niti jedan koji je kriv. To nikoga ne cudi? Tisuce ljudi su u dokumentima, a spominju se samo Donald I Melanija Trump. I to nakon sto su demokrati 4 godine bili u posjedu istih, I nikad rekli ni rijeci o njima sve do reizbora predsjednika Trumpa. A tuzili su ga za sve moguce I nemoguce.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!