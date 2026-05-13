VIDEO Mia Kovačić: Ima i muškaraca s ovih prostora iz Epsteinovih mailova, a o njima mediji nisu pisali

Voditeljica In Magazina na Novoj TV, Mia Kovačić, nova je gošća Večernjakove emisije Show na kvadrat. U razgovoru se osvrnula na svoju više od dvadeset godina dugu karijeru, profesionalni razvoj, 17. rođendan emisije koju vodi, ali i na osjetljivu temu koja je posljednjih mjeseci privukla veliku pozornost javnosti. Naime, prije nešto više od dva mjeseca njezino se ime našlo u fokusu dijela domaćih medija nakon što se pojavilo u kontekstu objavljenih mailova povezanih s ozloglašenim Jeffreyjem Epsteinom. Pojedini su mediji tu informaciju prenijeli bez prethodnog kontakta s njom i bez traženja komentara, čime joj je, kako sama ističe, uskraćena mogućnost da pravodobno objasni okolnosti i jasno kaže kako nema nikakve veze ni s Epsteinom ni s osobom koja ga je u jednom od mailova navodno htjela upoznati s njom. Kovačić je za tu vijest doznala istodobno kada i javnost, a slučaj je otvorio niz važnih pitanja o odgovornosti medija, granicama senzacionalizma i načinu na koji društvo tretira žene čija se imena nađu u osjetljivim kontekstima. Posebno se nameće pitanje štiti li hrvatsko društvo dovoljno žrtve ili ih, naprotiv, prečesto izlaže dodatnoj stigmatizaciji. U emisiji Show na kvadrat Mia je prvi put opširnije govorila o ovoj temi. Prisjetila se svoje prve reakcije, reakcije roditelja i bliskih ljudi, ali i načina na koji je dio medija pristupio cijelom slučaju. Naglasila je i kako se, nakon što je njezino ime istaknuto u javnosti, nije jednako detaljno pisalo o muškarcima s ovih prostora čija su se imena također spominjala u istom kontekstu.

Takav nerazmjer, smatra, otvara pitanje položaja žena u društvu, njihove izloženosti javnoj osudi i činjenice da se u sličnim slučajevima pozornost nerijetko preusmjerava s ključnog problema, predatora, sustava moći i mogućih žrtava na žene koje se u priči nađu bez vlastite volje. "Taj čovjek me htio pretvoriti u žrtvu, i mislim da smo na toj priči pali", kazala je te dodala: "Mi ne znamo u kojem smjeru idu svi ti Epsteinovi mailovi, a ja mislim da je to puno gore nego što to može naš mozak percipirati. Bila je žena žrtva i predator muškarac. Pucalo se po žrtvi i ženi. Nisam sigurna da je muškarac, a bilo je nekih muškaraca s ovih prostora koji su spomenuti u tim mailovima, a o njima se dalje nisu pisali tekstovi u medijima", istaknula je Mia Kovačić. Osim o medijskom tretmanu cijelog slučaja, Kovačić je govorila i o komentarima na društvenim mrežama. Posebno ju je, kaže, iznenadilo to što su se među osuđujućim komentarima našli i komentari žena, što dodatno pokazuje koliko je tema javnog srama, stigmatizacije i odnosa prema potencijalnim žrtvama još uvijek duboko ukorijenjena u društvu. Razgovor s Mijom Kovačić zato nije bio samo osvrt na jedan medijski slučaj, nego i šira rasprava o odgovornosti javnog prostora, novinarskoj etici, položaju žena i načinu na koji društvo reagira kada se nečije ime bez konteksta i provjere nađe u naslovima. Cijelu emisiju možete pogledati u ovom tekstu ili na našem YouTube kanalu OVDJE.

