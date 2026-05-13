Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZGUBIO KONTROLU

VIDEO Trump eksplodirao na pitanje novinarke: 'Glupačo, ti nisi baš pametna'

Trump
Foto: Reuters/Screenshot
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
13.05.2026.
u 18:31

Trump je izgubio živce dok se hvalio proširenjem plesne dvorane u Bijeloj kući

Američki predsjednik Donald Trump žestoko je napao novinare na travnjaku Bijele kuće uoči polaska u Peking, gdje će se sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Trump je izgubio živce dok se hvalio proširenjem plesne dvorane u Bijeloj kući. Kada ga je jedna novinarka upitala koliko će taj projekt koštati američke porezne obveznike, Trump je eksplodirao. “Udvostručio sam joj veličinu, glupačo! Ti nisi baš pametna osoba!", viknuo je Trump, prekinuvši novinarku.

Prije ovog incidenta, druga novinarka ga je pitala zašto njegove politike 'ne funkcioniraju', pozivajući se na najnovije podatke o inflaciji koja je dosegla najvišu razinu u tri godine. Prema podacima američkog Ureda za statistiku rada, potrošačke cijene porasle su 3,8 posto u travnju u odnosu na prethodnu godinu, što je najveći skok od svibnja 2023.

Trump je odgovorio vičući: "Moje politike rade nevjerojatno dobro! Ako se vratite na razdoblje prije rata, inflacija je bila samo 1,7 posto. Imali smo izbor, ili pustiti te luđake da dobiju nuklearno oružje. Ako to želiš, onda si glupa osoba, a ti to i jesi. Poznajem te dobro", kazao je, prenose mediji

Trump se razbjesnio na pitanje novinara
Ključne riječi
Kina Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Putin
Video sadržaj
9
PROMJENA RETORIKE

Žestoki kritičar režima u Putinovim riječima vidi želju za krajem rata: 'Jeste li vidjeli kako je nazvao Zelenskog?'

Ruski predsjednik Vladimir Putin posljednjih je dana primjetno ublažio retoriku prema Volodimiru Zelenskom. Pozornost je posebno izazvalo to što je nakon parade 9. svibnja ukrajinskog predsjednika prvi put od početka invazije nazvao “gospodinom Zelenskim”, što brojni analitičari i kritičari Kremlja, uključujući Mihaila Hodorkovskog, vide kao mogući signal da Moskva i Kijev ozbiljnije razmatraju pregovore o primirju i nastavku mirovnih razgovora.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!