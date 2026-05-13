VIDEO Trump eksplodirao na pitanje novinarke: 'Glupačo, ti nisi baš pametna'

Američki predsjednik Donald Trump žestoko je napao novinare na travnjaku Bijele kuće uoči polaska u Peking, gdje će se sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Trump je izgubio živce dok se hvalio proširenjem plesne dvorane u Bijeloj kući. Kada ga je jedna novinarka upitala koliko će taj projekt koštati američke porezne obveznike, Trump je eksplodirao. “Udvostručio sam joj veličinu, glupačo! Ti nisi baš pametna osoba!", viknuo je Trump, prekinuvši novinarku.

Prije ovog incidenta, druga novinarka ga je pitala zašto njegove politike 'ne funkcioniraju', pozivajući se na najnovije podatke o inflaciji koja je dosegla najvišu razinu u tri godine. Prema podacima američkog Ureda za statistiku rada, potrošačke cijene porasle su 3,8 posto u travnju u odnosu na prethodnu godinu, što je najveći skok od svibnja 2023.

Trump je odgovorio vičući: "Moje politike rade nevjerojatno dobro! Ako se vratite na razdoblje prije rata, inflacija je bila samo 1,7 posto. Imali smo izbor, ili pustiti te luđake da dobiju nuklearno oružje. Ako to želiš, onda si glupa osoba, a ti to i jesi. Poznajem te dobro", kazao je, prenose mediji.