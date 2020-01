Ravnatelj oblači radni kombinezon, uzima alat i prima se posla

Damir Jukić, ravnatelj Osnovne škole Tučepi, nije svakidašnji ravnatelj. Osim što obavlja sve zadatke i poslove ravnatelja škole, u njegovu uredu, kraj pisaćeg stola, stoji kutija sa zidarskim alatom. Donio ju je od kuće pa tu i tamo, kada mu dopuste druge obveze, preko odijela navuče radni kombinezon, zasuče rukave i zajedno sa školskim domarom popravlja zidiće oko škole. Kada je loše vrijeme, obavlja sitne popravke u zgradi. Primjerice, postavio je žaluzine na južnom prozoru u zbornici. Snimili su ga kolege i pohvalili se svojim ravnateljem na društvenim mrežama.

– U ovoj školi radim 21 godinu. Bio sam profesor tjelesnog, a od 1. studenoga prošle godine imenovan sam za ravnatelja. Škola je stara, imamo problema s prostorom i dok čekamo projekt proširenja smatram da trebamo malo uljepšati okoliš i stvoriti ugodnije ozračje našim učenicima. Vidjet ćete kako to izgleda, nisu to krupni poslovi. Odvest ću vas do tog slavnog zidića koji sam zajedno s kućnim majstorom uredio i vidjet ćete da je to mali posao, a puno bolje izgleda nego prije – dočekuje nas ravnatelj.

Škola je u stilu gradnje sedamdesetih prošlog stoljeća, na njoj se vidi da je nekada bila lijepa. Danas je poprilično oronula s tragovima godina u kojima se u nju nije ulagalo. Manja je od svih vila s apartmanima koje je okružuju. Ima po jedan odjel svih razreda, od prvog do osmog, ukupno nešto više od 130 učenika i 32 zaposlena. Nema ih puno, ali ne mogu organizirati jednosmjensku nastavu. Prostor im je velik problem. Imaju samo četiri učionice, a sportske dvorane za tjelesni odgoj nemaju pa kada zbog lošeg vremena učenici ne mogu pred školu na igralište, u učionici stolove stave u stranu pa ondje održavaju tjelesni odgoj.

– Postojao je projekt proširenja školske zgrade, ali nije realiziran. Trebaju nam još četiri učionice, no projekt nije obuhvatio i gradnju sportske dvorane pa se prošle godine od njega odustalo. Bile su riješene i financije, od Općine i Županije do Ministarstva, ali su se građani usprotivili strahujući da druga faza i sportska dvorana nikada neće doći na red. Ja mislim da je trebalo napraviti to što nam se nudilo, ali iz ove kože se sada ne može. Čekat ćemo druge natječaje, ali s obzirom na to da je dokumentacija pripremljena, ne bi trebalo biti problema. Do tada moramo prostor u kojem jesmo uljepšati, urediti i učiniti što ugodnijim – priča nam Jukić.

Zidovi i zidići kojima je opasana školska zgrada potamnjeli su od vlage i neodržavanja, na nekim su mjestima i oštećeni, ali jedan zidić ističe se čisto bijelom površinom.

– Ovako ćemo urediti sve. Javili su se kolege, njih petorica-šestorica će nam pomoći, ne može ravnatelj sam popravljati zidiće, pa ćemo se zajedno nakon nastave uhvatiti posla – kaže Jukić.

Osim što je animirao druge nastavnike koji ne mogu dopustiti da ravnatelj sam popravlja zidiće oko škole, u projekt uređenja okoliša uključit će i sve učenike.

– Svaki razred dobit će svoj dio zida i, u dogovoru s nastavnicom likovnog, oslikati ga. Uvjeren sam da će se bolje odnositi prema okolišu škole nakon što i sami sudjeluju u kreiranju njegova izgleda i uređenju. A ovdje ima dosta posla – govori Jukić. Njemu takvi radovi nisu strani, sam je uredio i obiteljske apartmane u Podgori, potaknut previsokim cijenama koje traže majstori. Općina je školi izašla u susret, pokrila je troškove materijala nužnih za sitne popravke u školskoj zgradi, a nakon što je ravnatelj zasukao rukave, kolektiv ga slijedi pa radna snaga nije problem.

– Učenicima je sve to super. Pogledajte samo ovaj zidić koji smo uredili. Čist je i bijel, nikome nije palo na pamet da ga upropasti – zadovoljan je Jukić.

Hvali se i da škola kojoj je na čelu nema problema sa smanjenjem broja učenika, jednako kao što Tučepi ne gube stanovništvo.

– Broj učenika godinama je stabilan, vrtić je pun i imamo dobru budućnost – poručuje ravnatelj Jukić.