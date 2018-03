22 člana srpskih paravojnih postrojbi optužena za ratni zločin protiv hrvatskih civila

Gotovo dvadeset i sedam godina nakon što su 4. rujna 1991. godine u Četekovcu, Balincima i Čojlugu – selima nedaleko od Slatine – ubijene 22 osobe hrvatske nacionalnosti u dobi od 18 do 93 godine, zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo zbog tog je ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika podignulo optužnicu protiv dvadeset i dvoje okrivljenih.

Neslužbeno doznajemo da je prvookrivljeni bivši kapetan JNA Borivoj Lukić, zapovjednik paravojne postrojbe za posebne namjene. Na popisu su još i zapovjednik jedne od paravojnih formacija Zoran Miščević, zatim zapovjednik paravojne formacije Papučki odred TO Podravska Slatina Dragomir Keleuva, zapovjednik paravojne formacije TO Balinci Ilija Dragičević, zapovjednik paravojne formacije TO Lisičine Ljubomir Makarić te Veljko Vukelić koji je kao zapovjednik svih paravojnih postrojbi u teritorijalnoj obrani "SAO zapadna Slavonija" bio najviše rangirani među okrivljenicima.

U optužnici se navodi da su osmorica zapovjednika paravojnih formacija pobunjenog srpskog stanovništva naređivali ostalim okrivljenicima, koji su im hijerarhijski bili podređeni, da zlostavljaju, tuku i ubijaju civile Hrvate, da ih uzimaju kao taoce, muče i ubijaju ratne zarobljenike, pljačkaju civilno stanovništvo, te da ruše i pale kuće i gospodarske objekte stanovnika hrvatske nacionalnosti. Neke od okrivljenih zapovjednika tereti se da su i osobno sudjelovali u mučenjima i ubojstvima civila i ratnih zarobljenika, dok su njima podređeni pripadnici njihovih postrojbi, u skladu sa zajedničkim planom, postupali po tako dobivenim naredbama.

Tužiteljstvo navodi da su okrivljenici iz minobacača, bestrzajnih topova i tenkova ispalili veliki broj mina i granata koje su pogodile civile te oštetile, zapalile i uništile veliki broj civilnih, gospodarskih i javnih objekata. Tereti ih se da su u Balincima ulazili u kuće civila hrvatske nacionalnosti te tamo pronađenih deset osoba, ubili vatrenim oružjem. Jednog su civila zaklali.

Iznad ova tri sela te na cesti prema Mikleušu okrivljenici su postavili zasjedu u kojoj su iz automatskog vatrenog oružja pucali u civilna vozila koja su nailazila iz smjera Mikleuša, ubivši sedmero ljudi u automobilima. Isti su dan pod mostom između Balinaca i Četekovca pronašli sklonjenu grupu civila, uz prijetnju vatrenim oružjem ih prisilili da izađu na cestu i gurali ih ispred sebe te ih koristili kao živi štit, ubivši dvoje koji su ime se suprotstavili.

Dvojicu pripadnika MUP-a koje su zarobili u Četekovcu tukli su rukama, nogama i kundacima pušaka po cijelom tijelu, a zatim ih ubili vatrenim oružjem.

Optuženi su i za palež i miniranje 59 kuća i gospodarskih objekata te mjesne crkve svetog Nikole Tavelića te krađu traktora i automobila.