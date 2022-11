Rat za Republikansku stranku tek počinje, slijede istrage protiv Bidena

Deset dana nakon kongresnih izbora republikanci su napokon osvojili dovoljno mandata za preuzimanje kontrole nad Zastupničkim domom Kongresa.

Biden mu već čestitao

Međutim, republikanska većina bit će puno manja od predizbornih očekivanja, a demokrati su uspjeli zadržati kontrolu nad Senatom, što znači da će republikanci i demokrati sljedeće dvije godine morati dijeliti vlast u Kongresu i da nijedna stranka neće moći samostalno provoditi svoju politiku. Sljedećih dana republikanska većina vjerojatno će se još povećati, ali će naposljetku ostati iznimno tijesna, što je vrlo važno za političke obračune koji će uskoro slijediti.

To je već došlo do izražaja prilikom nedavnog izbora novog republikanskog vodstva Zastupničkog doma. Kevinu McCarthyju, koji na položaju predsjednika Zastupničkog doma želi zamijeniti demokratsku veteranku Nancy Pelosi, trebalo je gotovo tjedan dana da prikupi dovoljan broj glasova za položaj republikanskog čelnika u Zastupničkom domu, a i tada je imao čak 31 republikanski glas protiv sebe, tako da njegov konačan izbor na vodeći položaj u Zastupničkom domu još nije posve siguran. Unatoč činjenici da je od 2014. u republikanskom vodstvu u Zastupničkom domu, McCarthyjev položaj oslabljen je zbog loših rezultata na kongresnim izborima i izostanka najavljivanog republikanskog "crvenog vala". Iako i on pripada ultrakonzervativnom stranačkom krilu, još radikalniji republikanski zastupnici otvoreno dovode u pitanje McCarthyjevo vodstvo.

Situacija u republikanskom zastupničkom klubu nakon izbora krajnje je komplicirana, s obzirom na velik broj novoizabranih radikaliziranih zastupnika, teoretičara zavjere i Trumpovih pristaša, koji će za svoje glasove od republikanskog vodstva zahtijevati velike ustupke, poput pokretanja postupka opoziva predsjednika Joea Bidena. Da bi bio izabran za predsjednika, McCarthy ​ mora dobiti najmanje 218 glasova, a iz stranke već stižu najave drugih kandidatura za tu poziciju.

Takva situacija zbog tijesne republikanske većine, u kojoj praktično svaki zastupnik može blokirati odluke i zakone, otvara prostor demokratima da pokušaju pridobiti pojedine republikanske zastupnike za svoje odluke, što je u Kongresu uobičajeno i u čemu je upravo Biden bio iznimno uspješan u vrijeme kada je bio u Kongresu. Biden je zato odmah čestitao McCarthyju i pozvao ga na suradnju. Ostanu li jedinstveni, što se u ovom trenutku čini malo vjerojatnim, republikanci će kontrolom nad Zastupničkim domom sljedeće dvije godine moći blokirati Bidenovu zakonodavnu agendu, što znači da Bidenovi ambiciozni planovi na području zaštite prava žena na izbor kod pobačaja ili borbe protiv klimatskih promjena neće više moći biti realizirani zakonodavnim putem, kroz Kongres, iako će ih Biden moći nametnuti putem predsjedničkih ukaza, koje će onda sljedeći predsjednik moći poništiti.

Iznimno burno razdoblje

Vjerojatno je i da će republikanska većina odmah stopirati istragu napada na Kongres 6. siječnja 2021., ali i aktivirati brojne istrage protiv Bidena i njegove administracije, kao i njegova problematičnog sina Huntera i njegovih poslova od Ukrajine do Kine. Sve će se to događati dok će bivši predsjednik Donald Trump, čiji utjecaj u stranci postupno kopni, pokušavati osigurati unutarstranačku potporu za svoju predsjedničku kandidaturu, a to znači i rat za Republikansku stranku, pred kojom je iznimno burno razdoblje.