Rat za Agrokorova zemljišta: Tolušić utrostručio cijene, općinama i dalje premalo

Bunt načelnika i gradonačelnika slavonske i baranjske lokalne samouprave barem se djelomično isplatio jer je Ministarstvo poljoprivrede izradilo novi pravilnik, koji je sada u e-savjetovanju, prema kojem se revaloriziraju cijene zakupnina zemljišta, a samim time će općine u Slavoniji i Baranji dobiti i do triput više novca u odnosu na iznose koje im je Agrokor dosad plaćao za zemlju.

“Razlike tri do sedam puta”

Revalorizirani iznosi zakupnina po hektaru zemljišta morat će biti sastavni dio aneksa ugovora koje će bivše Agrokorove, sada Fortenovine, tvrtke morati sklopiti s lokalnom samoupravom. Večernji je list već bio najavljivao da Ministarstvo poljoprivrede radi novi pravilnik, a sada je u proceduri javnog savjetovanja dostupna i formula izračuna revaloriziranih cijena zakupa kao i konkretni izračuni.

Za baranjske općine Kneževi Vinogradi, Bilje i Dardu zakupnina po hektaru sad iznosi 922 kune umjesto prosječnih 300. Načelnici slavonskih i baranjskih općina bili su se pobunili jer nisu htjeli pristati da i Fortenova plaća iznimno niske cijene zakupa zemljišta kao što je plaćao Agrokor, ali dio načelnika nije zadovoljan ni novim cijenama. Osim toga, jučer je u Saboru cijelu priču dodatno zakuhao i šef SDSS-a Milorad Pupovac, HDZ-ov partner u saborskoj većini, apelirajući da HDZ-ovi zastupnici i dužnosnici ne pritišću načelnike da bez promjene cijena prebace ugovore o zemljištu na Fortenovu.

– Razlike u zakupu po hektaru razlikuju se od tri do sedam puta, ovisno o tome tko je zakupac. Od 250 kuna za Fortenovu i Agrokor do 2000 kuna za OPG. Jesu li veliki zakupci poput Agrokora ispunili ugovorne obveze u posljednjem desetljeću? Ako ne dobijemo odgovore na ta pitanja, SDSS to ne može podržati – rekao je Pupovac.

Međutim, HDZ-ovi načelnici s kojima smo jučer razgovarali negirali su da ih netko iz HDZ-ova dijela Vlade pritišće, ali neki su i dalje nezadovoljni i revaloriziranom cijenom. Općina Kneževi Vinogradi ima 6500 hektara zemljišta koje koristi Belje, dosad je Belju to zemljište iznajmljivala po prosječnoj cijeni od 300 kuna po hektaru, no HDZ-ova načelnika Vedrana Kramarića ni cijena od 921,5 kuna po hektaru, po novom pravilniku, ne zadovoljava jer, primjerice, Vupik u Vukovarsko-srijemskoj županiji plaća 1300 do 1400 kuna po hektaru.

– Kneževi Vinogradi godišnje gube 4-5 milijuna kuna zbog niske cijene zakupnine, a izvorni prihodi nam iznose sedam do osam milijuna kuna – rekao je Kramarić i upozorio da nije problem samo cijena nego i odgovori na pitanja tko će biti vlasnik Fortenove, tko će upravljati zemljištem... koja na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede nisu bili dobili.

Fortenova grupa istaknula je više puta da je problem u samo dva posto ukupnog zemljišta koje je u zakupu, ali samo u tri općine, Kneževim Vinogradima, Bilju i Dardi, nalazi se četvrtina ukupnog zemljišta koje bi trebala koristiti Fortenova. Naime, u te je tri općine Agrokor, točnije Belje, zakupio 10.600 hektara zemlje, od 13 tisuća hektara koliko kompanija ukupno koristi te oko 38 tisuća hektara kojima je upravljao Agrokor. Agrokor je tu zemlju plaćao 310 kuna po hektaru, a općinari drže tu cijenu preniskom.

Belje ukupno plaća 6 milijuna

Belje ukupno plaća oko 6 milijuna kuna godišnje za zakup zemlje, a godišnji su mu prihodi stostruko veći, na što ukazuju i općinski načelnici.

– Izlazili smo im ususret uvijek, od prostornih planova do jeftinih zakupa. Obećali su nam velika ulaganja, koja nisu realizirali. Dosta je već – kaže nam načelnik Darde Ante Vukoja koji upozorava da OPG-ovi isto zemljište plaćaju i po 1800 kuna po hektaru. I prvi čovjek Bilja Željko Cickaj ističe da lokalne jedinice moraju dobiti više.

– Onaj tko upravlja našom zemljom upravlja i kompletnim životom ovog kraja. Važno nam je da se osiguraju investicije i radna mjesta – kažu Cickaj.

Tomislav Rob, HDZ-ov gradonačelnik Belog Manastira, neće inzistirati na još većoj cijeni zakupa jer mu Belje i sad plaća 1000 kuna po hektaru. Najvažnije mu je, rekao nam je, da se očuvaju radna mjesta u Belju koja za Beli Manastir život znače. Ipak, svjestan je da ni nove cijene zakupa nisu tržišne.

