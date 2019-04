Vinkovci ponovo odgodili prijenos koncesija

Gradsko vijeće grada Vinkovaca ponovno je odgodilo glasovanje o prijenosu koncesija s Agrokora na Fortenovu.

– Nije preskočena ili izostavljena odluka, nego s obzirom na to da postoje određene neodoumice kod samih vijećnika, oni su zatražili da mi zatražimo dodatna pojašnjenja, mi ćemo to napraviti i pred Gradskim vijećem dati informacije koje smo mi zaprimili od DORH-a, Ministarstva poljoprivrede, pa će vijećnici donijeti odluku – izjavio je gradonačelnik Ivan Bosančić.

Vinkovci imaju povoljne ugovore s obzirom na to da im u prosjeku po hektaru tvrtke u sastavu Fortenove plaćaju oko 1340 kuna, dok brojne općine u Slavoniji primaju i pet puta nižu koncesijsku naknadu. A upravo su iznosi koncesija u fokusu pobune slavonskih i to HDZ-ovih vijećnika koji mjesecima ne žele potpisati anekse ugovora o koncesiji kojima bi i formalno prenijeli ugovore na novoosnovano zrcalno društvo po istim uvjetima koji su vrijedili do sada.

Vlada je u više navrata pojasnila da zakon nalaže prijenos prava, ali lokalna vlast se buni jer je Agrokor nerijetko plaćao i po pet puta nižu koncesiju nego je plaćaju OPG-ovi. Načelnici tvrde da Agrokor plaća 300 kuna po hektaru iste zemlje koju OPG-ovima i braniteljskim udrugama iznajmljuju po 1500 ili čak 1800 kuna po hektaru.

Tu su naročito glasne općine Darda i Bilje na čijem teritoriju posluje Belje plus. U koncernu pak uvjeravaju da je sporno tek dva posto od ukupno 33 tisuće hektara poljoprivrednog zemljišta koje koriste sve tvrtke u sustavu Fortenova grupe te da će se problem riješiti dok načelnici uvjeravaju da bez promjene uvjeta neće potpisati anekse ugovora.

U međuvremenu tvrtka Belje plus se i bez aneksa ugovora o najmu poljoprivrednog zemljišta upisala u ARKOD na ono što je pripadalo Belju, kako bi mogla dobiti poticaje, što u Živom zidu kritiziraju tvrdeći da nemaju pravno uporište za takav potez.

Belje je, prema podacima, u 2016. godini imalo obvezu za koncesije platiti svega šest milijuna kuna dok su mu prihodi iznosili gotovo 655 milijuna kuna, što znači da kompanija najplodniju zemlju koristi za naknadu koja čini manje od 1 posto ukupnih prihoda ostvarenih poslovanjem pa u nastojanju čelnika lokalnih jedinica na tom području ima rezona jer je Agrokor dobivao povoljnije ugovore s obzirom na velika ulaganja.

