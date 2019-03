Rat bandi za Split: Nakon pet godina obračuna uhićeni šefovi bandi i plaćeni ubojica

U trenutku kad je Jozo Čabraja zaurlao “dođite da vas sve jednog po jednog pobijem”, rat bandi koje su se borile za prevlast nad tržištem narkotika u Kaštelima već je bio u toliko poodmakloj fazi da su pucnjave, otmice i tučnjave u široj okolici Splita postale svakodnevica. Čabraja je tada, a bilo je to u lipnju 2014. godine, djelomično ispunio svoje obećanje – ispalio je metak u čelo Marina Matijaša (20) koji je bio pripadnik suprotne bande, a Matijaševi prijatelji uspjeli su nekako pobjeći. Gotovo pet godina kasnije rat tih istih bandi na splitskom području i dalje traje.

Čabraja se mirno šeće gradom, suprotna banda pokušava ga likvidirati, jedni na druge podižu oružje bilo da se nalaze u kafićima, voze u autima, izlaze iz teretana ili u sitne noćne sate nalaze po zabačenim ulicama, a sudionici svih tih obračuna, kazuju policijske statistike, mahom su mladići, nerijetko maloljetnici, ali najčešće u dobi od 18 do 30 godina.

Za ubojstvo 40 tisuća eura

Svi oni igrali su po nekim svojim pravilima praktički bez straha od policije i pravosuđa, jer bi nakon nekog sukoba tu i tamo bio priveden jedan član bande, zamijenio bi ga drugi, i sve bi se nastavilo po starom. Kako bi stao na kraj spirali nasilja koja se godinama odvija na tamošnjim ulicama, splitski USKOK u suradnji s PU splitsko-dalmatinskom u četvrtak je izveo koordiniranu akciju u kojoj su priveli sedmoricu muškaraca i jednu ženu koje sumnjiče da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili niz pokušaja teških i “običnih” ubojstava te nanošenja teških tjelesnih ozljeda i oštećenja tuđih stvari.

[video: 29967 / Razbijena kriminalna skupina sa splitskog područja]

Svi oni sudjelovali su u pripremi atentata na spomenutog Jozu Čabraju (28), a naručitelj je bio, kako ga se sumnjiči, Duje Pivčević. Ta informacija i ne čudi previše s obzirom na to da je upravo Pivčević za dlaku izbjegao smrt prije pet godina kad je Čabraja pucao na njegova prijatelja Marina Matijaša. Još se tad Pivčević, koji je bio u skupini koja je vodila rat protiv one Čabrajine, zakleo da će kad tad osvetiti smrt svojeg prijatelja. To bi mu i sada pošlo za rukom da nije bilo splitske policije i USKOK-a.

Naime, Duje Pivčević platio je 40 tisuća eura za Čabrajinu likvidaciju, a glavni egzekutor trebao je biti Ante Vučak, dok su mu ostali osumnjičenici privedeni u ovoj akciji direktno ili indirektno pomagali. Svoju ulogu u pokušaju atentata odigrala je i Josipa Rako, jedina djevojka u skupini, koja je Čabraju preko poruka koje je s njim razmjenjivala na Instagramu nagovorila da u utorak oko 21 sat navečer dođe u Kaštel Sućurac i nađe se s njom. Kad se on tamo pojavio, još dok je bio u svojem automobilu, zaskočila su ga dvojica muškaraca na motociklu. Jedan je vozio, a drugi, koji je prema Čabraji ispalio više hitaca iz pištolja, bio je upravo Ante Vučak. Ipak, Čabraja je pokušaj atentata preživio, a unatoč tome što je bio ranjen u ruku i nogu, sam se uspio odvesti do bolnice.˝S druge strane, Vučka i njegova kolegu u relativnoj blizini skupio je šestoosumnjičeni koji je po njih došao automobilom i zatim ih odvezao u Makarsku.

U Makarsku su po njih zatim došli trećeosumnjičeni i petoosumnjičeni te su ih odvezli do Splita, gdje su svi skupa zatim dogovorili da će odmah likvidirati još jednog pripadnika suprotne bande. Nabavili su pištolje i krenuli ga ubiti, ali od nauma su odustali jer ga nisu pronašli. Nakon što im to nije pošlo za rukom, okomili su se na pripadnika vlastite bande za kojeg su čuli “da ih ogovara”, pa su ga odvezli na, kako je priopćio USKOK, “nepoznati lokalitet gdje su mu u nakani da ga teško ozlijede zadali više udaraca nogama i rukama u predjelu glave”.

Za djevojku nisu tražili pritvor

Dva dana nakon tog događaja pripadnici Specijalne policije presreli su Antu Vučka i još dvojicu osumnjičenih dok su se vraćali iz Baške Vode. Specijalci su im blokirali cestu te ih potom priveli, a trojac uopće nije pružao otpor. Potrbuške su legli na travu pokraj ceste i mirno pričekali da im specijalci stave lisičine na ruke. Istodobno dok je trajala ta akcija uhićen je i Duje Pivčević kojeg je policija zatekla u njegovoj kući u Kaštelima. USKOK je zatražio da se sedmorici okrivljenika odredi istražni zatvor, a djevojka koja je namamila Čabraju preko Instagrama moći će se braniti sa slobode.