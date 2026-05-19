Na današnji dan 1991.

35 godina od povijesnog 'da': Referendum koji je promijenio Hrvatsku

30. svibnja 1990. godine utemeljen je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor
19.05.2026.
u 07:53

Odluku o raspisivanju referenduma u travnju je donio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, učinio je to u tijeku pregovora o rješenju krize između republika tadašnje SFRJ i u vrijeme kada se Hrvatska već suočila sa otvorenom pobunom dijela lokalnih Srba.

Prije 35 godina u Hrvatskoj je održan povijesni referendum o hrvatskoj samostalnosti na kojemu su njeni građani odlučivali o budućnosti države. Održan godinu dana nakon prvih višestranačkih i demokratskih izbora i konstituiranja prvog modernog Hrvatskog sabora, referendum od 19. svibnja 1991. godine otvorio je put saborskim odlukama o samostalnosti i suverenosti iz lipnja i listopada te godine. Odluku o raspisivanju referenduma u travnju je donio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, učinio je to u tijeku pregovora o rješenju krize između republika tadašnje SFRJ i u vrijeme kada se Hrvatska već suočila sa otvorenom pobunom dijela lokalnih Srba.

 Na referendumu su građanima bila ponuđena dva pitanja na koja su mogli odgovoriti sa 'za' i 'protiv', odlučivali su na listićima plave i crvene boje.  Pravo odlučivanja imalo je 3, 6 milijuna birača. Pitanje na plavom listiću glasilo je: Jeste li za to da Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama? O tom se pitanju izjasnilo 3.051.881 ili 83,6 posto birača, 'za' ih je zaokružilo više od 2, 8 milijuna ili 93,24 posto izašlih na referendum, protiv ih je glasovalo oko 127.000 (4,15 posto).  
 Na crvenom listiću pitanje je bilo: Jeste li za to da Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi? Od 3.051.881 birača (83,6 posto), koliko ih je glasovalo, ogromna većina, njih više od 2, 8 milijuna (92, 2 posti) bilo je 'protiv', a samo 164.000 (5,38 posto), 'za'. 

Na osnovi neposredno iskazane volje građana na referendumu, a nakon neuspjeha daljnjih pregovora s ostalim bivšim jugoslavenskim republikama o izlasku iz državnopolitičke krize, Hrvatski je sabor 25. lipnja 1991. godine donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Ishod referenduma bio je polazište donošenja i Odluke o raskidu državno-pravne sveze sa ostalim republikama i pokrajinama SFRJ koju je Hrvatski sabor usvojio 8. listopada iste godine, čime je Republika Hrvatska i formalno-pravno postala samostalna i suverena država, podsjetio je Hrvatski sabor.

