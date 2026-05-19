GRADONAČELNIK ŠUTA O NAJAVLJENOJ PROHIBICIJI U SPLITU

Zabrana prodaje alkohola noću nije protiv ugostitelja

Split: Tomislav Šuta o zabrani noćne prodaje alkohola
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/3
Autor
Slavica Vuković
19.05.2026.
u 07:44

Šuta je najavio da će se u zakon uvesti i zabrana prodaje energetskih pića maloljetnicima

Split zabranom noćne prodaje alkohola želi stati na kraj opijanju turista po ulicama, buci u kasnim satima i remećenja noćnog mira pijanim izgredima u centru grada.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta sa zamjenicima Mateom Dorčić i Ivom Bilićem predstavio je izmjene i dopune Zakona o trgovini s naglaskom na regulaciju noćne prodaje alkohola te mjere usmjerene povećanju sigurnosti građana, zaštiti javnog reda i mira te unaprjeđenju kvalitete života u gradskim četvrtima.

Problem je opijanje na ulici

Šuta je poručio kako Split više ne može ignorirati posljedice nekontrolirane konzumacije alkohola, osobito tijekom turističke sezone, kada gradske ulice u noćnim satima često postaju pozornica neprimjerenog ponašanja.

– Smatramo kako su potrebne mjere u Splitu. Idući tjedan u Hrvatskom saboru slijedi rasprava na kojoj ću govoriti o tome. Osim regulacije prodaje alkoholnih pića, predložena je i zabrana prodaje energetskih pića djeci, odnosno maloljetnicima. Svi statistički podaci, domaći i svjetski, pokazuju kako je alkoholizam u porastu, dok je mentalno zdravlje mladih ozbiljno ugroženo. Ovo je mjera i za zaštitu mentalnog zdravlja – poručio je Šuta.

Prema prijedlogu zakona, gradovi i općine imali bi mogućnost samostalno odlučiti hoće li ograničiti noćnu prodaju alkohola. Split je među prvima koji planira iskoristiti tu mogućnost.

– Zakon konkretno znači zabranu prodaje alkohola od 21 sat do šest sati ujutro. To podrazumijeva da svaki grad ima pravo donijeti odluku, a Grad Split već priprema svoj prijedlog koji ćemo uputiti u javno savjetovanje. Želimo regulirati prodaju alkohola u centru grada – istaknuo je Šuta.

Splitski gradonačelnik naglašava kako cilj nije kažnjavanje ugostitelja niti ograničavanje turističke ponude, nego promjena načina ponašanja u javnom prostoru. Prema njegovim riječima, problem nisu restorani i kafići, nego masovna kupnja alkohola u trgovinama tijekom noći i konzumacija po ulicama, trgovima i parkovima.

– Ove mjere neće utjecati na ugostiteljske objekte. Upravo je intencija da oni koji dolaze u grad na primjeren način koriste ugostiteljske objekte. Svjedoci smo da se u kasnim noćnim satima, nažalost, i domaći i strani gosti kreću gradom s bocama pića, što su neprimjerene scene koje smo gledali proteklih godina. Upravo zato donosimo ovu mjeru – rekao je gradonačelnik.

Pojačane kontrole

Iz Grada najavljuju i pojačane kontrole na terenu. U suradnji s policijom, komunalnim redarstvom i ostalim nadležnim službama planira se intenzivniji noćni nadzor, posebno tijekom ljetnih mjeseci, kada je broj turista najveći.

– Sa svim službama pojačat ćemo noćni rad i aktivnosti na terenu te očekujemo da će sve ove mjere uroditi konkretnim rezultatima. Želimo da ove mjere daju rezultat za Split i doprinesu većoj sigurnosti, redu i kvaliteti života naših građana – zaključio je Šuta. Uz Split, najave o mogućoj zabrani prodaje alkoholnih pića u noćnim satima došle su iz Makarske i Zadra.

